Ensar Vakfı'ndan billboardlara ilan: Müslüman kardeşim, tesettür tarz değil farzdır!

10 çocuğa tecavüz ettiği suçlamasıyla toplam 508 yıl hapis cezası alan ‘Karaman faili’ Muharrem Büyüktürk’ün öğretmenlik yaptığı Ensar Vakfı, Bursa’nın İnegöl ilçesinde cadde ve bulvarlardaki panolarda tesettürle ilgili ilan verdi. Ensar Vakfı’nın verdiği ilan “Ey Müslüman kardeşim” diye başlarken “Tesettür ilan değil, farzdır!” ifadesi yer aldı.

BirGün’ün haberine göre, Ensar Vakfı'yla birlikte pek çok kurumun logosunun da yer aldığı panolarda "İslami Tesettürün Ölçüleri” denerek maddeler halinde kadınların nasıl kıyafetler giymesi gerektiği öne sürüldü. Afişlerde Nur suresinin 31. ayetinde olduğu belirtilen "Ey Müslüman kardeşim tesettür tarz değil farzdır. İslami tesettürün ölçüleri: El ve yüz hariç bütün vücudu örtmeli, dar ve şeffaf olmamalı, vucut hatlarını belli etmemelidir.