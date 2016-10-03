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Ensar Vakfı şube başkanının dükkanına silahlı saldırı!

Marketin camlarına 6 kurşun isabet etti

03 Ekim 2016 19:12

Bodrum'da Ensar Vakfı Şube Başkanı olan Ömer Küçükenez'in işlettiği markete silahlı saldırıda bulunuldu. Marketin camlarına 6 kurşun isabet etti. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ensar Vakfı Bodrum Şube Başkanı ve AKP Bodrum İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi Ömer Küçükenez'in Gümbet Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi'ndeki marketine, dün saat 03.45 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. İşyerinin camına 6 kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz saldırgan kaçtı.

Ömer Küçükenez, herhangi bir düşmanın bulunmadığını, kimseyle bir problem yaşamadığını vurgulayıp, saldırıya anlam veremediğini söyledi. Küçükenez, olaydan 15 dakika önce eşiyle marketi kapatıp, hemen karşıda bulunan evlerine çıktıklarını belirterek, "Hemen akabinde de silah sesleri duydum. Havaya ateş edildiğini düşünüp, merakla pencereden dışarı baktığımda tanımadığım bir kişinin işyerime ateş ettiğini farkettim. Ateş eden kişi, işyerinin önünde bulunan çöp kutularından kedilerin silah sesi üzerine panikle fırlaması üzerine dikkati dağılınca koşarak kaçtı.

İndiğimde, marketin camında 6 kurşun deliği olduğunu gördüm. Kurşunların tamamı masamın bulunduğu yöne doğru sıkılmış" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın kimliğini tespitine çalışılıp, yakalanması için çalışma başlattı.

 

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