Enkazı bulan köylüler suçlu durumuna düştü!

BBP'nin düşen helikopterini kendi çabalarıyla bulan köylülere devleti aciz durumda göstermekten soruşturma açılabilir.



Sabah gazetesinin haberine göre helikopterin başında TV'lere bilgi veren köylülere "devleti aciz durumda göstermekten" soruşturma açılabilir.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 6 kişiye mezar olan helikopter enkazını bularak Türkiye'nin gündemine oturan Döngel köylüleri hakkında soruşturma için çalışma başlatıldığı bildirildi. Yeri tespit edilemeyen enkaz, devletin tüm birimleri tarafından dört bin kişilik ekiple havadan ve karadan arandı ancak bir türlü bulunamadı. Enkazı kazadan tam 46 saat sonra kendi kurdukları ekiple aramalara katılan Döngel köylüleri buldu.



Köylüler, ekranlarda, "Burada ne asker ne devlet var. Yanlış yerde arama yapılıyor. Bizi dinleselerdi daha önceden bulunurdu" gibi ifadeler kullandı. Bu sırada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, jandarma kanalıyla ulaştığı köylülere yaptıklarının suç olduğunu aktardı. Görüntüleri ihbar kabul eden Başsavcılık, Döngel köyü eski muhtarı Yılmaz Dilki ve 2 köylünün konuşmalarını inceliyor. Köylülerin, özellikle "devleti aciz gösterdikleri ve yetkililer incelemeden olay yeri ve cesetlerle ilgili kamuoyuna bilgi verdikleri" sözlerini içeren ifadeleri mercek altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek.

