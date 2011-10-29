T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Enkazdan kurtuldu, kazada ölüyordu ERCİŞ (A.A)

29 Ekim 2011 14:09

-Enkazdan kurtuldu, kazada ölüyordu ERCİŞ (A.A) - 29.10.2011 - Depremde çok sayıda kişinin öldüğü Erciş'teki Sevgi Apartmanı'nın enkazından ilk gün sağ çıkarılan Aykut Altun, kendisini hastaneye götüren ambulansın kaza geçirmesi sonucu ikinci kez ölüm tehlikesi yaşadı.  Depremin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen depremin şokunu halen yaşayan Aykut Altun (23), ambulansa alınırken bilincini kaybettiğini ve içinde bulunduğu ambulansın ara bölme camına hızla çarptığında kendine geldiğini anlatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ambulans beni Patnos Devlet Hastanesi'ne götürürken Kocapınar beldesi yakınlarına önüne çıkan bir ineğe çarpmış. Kendime geldiğimde kaza olduğunu fark ettim. Yani deprem enkazından canlı çıktım ancak ardından bu kazayı yaşadım. Ambulansın önü çarpmanın etkisiyle alev almış, söndürmüşler. Patnos'ta yapılan ilk müdahalenin ardından beni başka bir ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine sevk ettiler.''  Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğunu kaydeden Aykut Altun, taburcu olduktan sonra baston yardımıyla yürüyebildiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24