-Enkazdan kurtuldu, kazada ölüyordu ERCİŞ (A.A) - 29.10.2011 - Depremde çok sayıda kişinin öldüğü Erciş'teki Sevgi Apartmanı'nın enkazından ilk gün sağ çıkarılan Aykut Altun, kendisini hastaneye götüren ambulansın kaza geçirmesi sonucu ikinci kez ölüm tehlikesi yaşadı. Depremin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen depremin şokunu halen yaşayan Aykut Altun (23), ambulansa alınırken bilincini kaybettiğini ve içinde bulunduğu ambulansın ara bölme camına hızla çarptığında kendine geldiğini anlatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ambulans beni Patnos Devlet Hastanesi'ne götürürken Kocapınar beldesi yakınlarına önüne çıkan bir ineğe çarpmış. Kendime geldiğimde kaza olduğunu fark ettim. Yani deprem enkazından canlı çıktım ancak ardından bu kazayı yaşadım. Ambulansın önü çarpmanın etkisiyle alev almış, söndürmüşler. Patnos'ta yapılan ilk müdahalenin ardından beni başka bir ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine sevk ettiler.'' Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğunu kaydeden Aykut Altun, taburcu olduktan sonra baston yardımıyla yürüyebildiğini sözlerine ekledi.