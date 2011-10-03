Enkazdan cihaz sökenler tutuklandı







T24- BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında Özel Yetkili 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 9’u muvazzaf 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Birileri cesetlerle ilgileniyor, birileri vida söküyor." dediği görüntüler, tutuklamaları da beraberinde getirdi.





Tutuklananlardan 4’ün muvazzaf asker olduğu ifade edildi. Mahkeme 5 şüpheliyi tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.





Dün sabaha karşı 04.00’te sona eren yargılama sonucunda şüpheliler, Feridun Senen, Kerem Mumcuoğlu, Şıhmehmet Sevdim, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ve Aydın Özsıcak’ın, ‘Helikoptere ait cihazların çalınmasına iştirak etmek, suç delillerini karartmak, sahte tutanak düzenleme ve silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla tutuklandıkları bildirildi.







Tutuklanan muvazzaf askerler arasında, Cumhurbaşkanı Gül’e gönderilen videoda enkazda cihaz söktükleri iddia edilen askerler Aydın Özsıcak İle Nusret Memiş de bulunuyor.





Duruşma sonunda tutuklanan muvazzaf askerler adliyenin mahkum kapısından gizlice çıkartılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde görevli 3 kişi de Terörle Mücadele ekiplerinin aracıyla adliyeden cezaevine götürüldü.