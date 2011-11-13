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Enkazdaki paralar teslim edildi VAN (A.A)

13 Kasım 2011 15:07

-Enkazdaki paralar teslim edildi VAN (A.A) - 13.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in bulunduğu binanın giriş katında yer alan bir bankaya ait şubedeki paralar yetkililere teslim edildi. Banka yetkililerinden alınan bilgiye göre, teslim alınan malzemeler arasında, iki bankamatik ile şubedeki para kasaları, zimmetli evrak kasaları ve emanet kasaların bulunuyor. Yetkililer, malzemelerin eksiksiz bir şekilde teslim edildiğini bildirdiler. Polis, banka şubesinin bulunduğu enkaz alanındaki çalışmalar sırasında, Bayram Otel'in çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

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