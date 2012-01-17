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Enkaza henüz ulaşılamadı İZMİR/FOÇA (A.A)

17 Ocak 2012 13:56

-Enkaza henüz ulaşılamadı İZMİR/FOÇA (A.A) - 17.01.2012 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Foça ilçesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kaybolan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçağının enkazına henüz ulaşılamadığını bildirdi. Vali Kıraç, valilik binasındaki eğitim protokolü töreni sırasında, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, dün, bir eğitim uçağının Foça ilçesi açıklarında kaybolduğunu hatırlattı. Uçağın bulunması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü kaydeden Kıraç, ''Enkaza henüz ulaşılamadı. Derinliği 127-130 metre olan bölgede çalışmalar devam ediyor'' dedi. Diğer yandan AA muhabirinin, bölgede arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Aslanburnu mevkisinin yaklaşık 3 mil açığında yakıt kalıntısı tespit edildi. Mayın tarama gemisi bu kalıntının tespit edildiği yerde arama çalışması yapıyor.  Pilotların atlamış olabileceği ihtimali de değerlendirilerek açıkta ve kıyıda arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın dün 1 saatlik eğitim uçuşunu tamamladıktan sonra piste dönerken saat 16.15'de merkezle irtibatının kesildiği ve radarda kaybolduğu belirtildi. Görgü tanıklarından Ragıp Tur, AA muhabirine, uçağın saat 16.00 sıralarında deniz yüzeyine yakın uçtuğunu, farklı bir ses çıkardığını ardından tepenin arkasında kaybolduğunu anlattı.  Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından dün havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında eğitim uçağı düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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