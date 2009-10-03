Enkaz altında mesaj var!

Endonezya'da çarşamba günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde otel enkazı altında kalan bir kişi, kendisi ve bazı kişilerin yaşadığına dair cep telefonu mesajı gönderdi.



Padang bölgesi polis müdürü Boy Rafli Amar, Ambacang otelinin 338 numaralı odasında kalan bir kişinin akrabalarına cep telefonu mesajı göndererek, kendisiyle birlikte birkaç kişinin daha sağ olduğunu bildirdiğini söyledi.



Amar gazetecilere yaptığı açıklamada, Ambacang otelinin enkazında hala 8 kişinin sağ olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bu kişileri kurtarmak için yoğun çalıştıklarını ifade etti.



Resmi makamların ölü sayısını 715 olarak bildirdiği depremde BM'nin tahminlerine göre, ölü sayısı bin 100'ü bulabilir. Depremde, 2 bin 400 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.



Bu arada Sumatra adası yakınlarında meydana gelen depremden sonra başta Avustralya, Türkiye, Singapur, Japonya ve Güney Kore olmak üzere 14 ülkeden yardımların yola çıktığı, bir kısmının da felaket bölgesine ulaştığı bildirildi.