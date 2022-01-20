Enis Destan, Trabzonspor'la anlaştı

Transfer döneminde Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna katan Süper Lig lideri Trabzonspor, 19 yaşındaki Enis Destan için Altınordu ile prensipte anlaştı. Karadeniz ekibinin yaklaşık 700 bin Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken, kısa sürede KAP açıklaması bekleniyor.

Fırtına, Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı. Bonservis olarak yaklaşık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesi de olacak.

Teknik direktör Abdulllah Avcı’nın çok istediği ve ‘1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa’ya satabiliriz’ dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis Destan, Trabzonspor’un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah hoca daha önce Altınordu’dan Cengiz Ünder’i Başakşehir’e getirmiş ve 1 sene sonra yaklaşık 15 milyon Euro’ya Cengiz Roma’ya gitmişti.

Sıradaki hedef: Doğuhan Aral Şimşir

Fırtına’nın bir diğer gençlik hamlesi de Doğuhan Aral Şimşir... Midtjylland forması giyen 19 yaşındaki kanat-forvet için Trabzonspor 1.5 milyon Euro gözden çıkartmış, Danimarka kulübü ise 2 milyon Euro’nun üstünde bir rakam talep etmişti. Taraflar arasında rakam pazarlıkları sürerken, Enis hamlesi sonrası Trabzonspor’un bu transferde daha fazla rakam artırması beklenmiyor.