Maltepe cezaevinde 15 aydır tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevindeyken üniversite sınavına girerek ilk tercihi olan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüne yerleşti. Berbeoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra Ekonometride yüksek lisans eğitimi almıştı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Berberoğlu'nun eşini arayarak sınav sonuç belgesini istedi. Özkök yazısında "Enis Berberoğlu neden bir devlet okulu tercihi yapmadı" sorusunu gündeme getirdi. Yazar cevabı detaylandırarak şu bilgileri paylaştı: "Gençlerin hakkını yememek için tercihte devlet okullarından tercih yapmadı. 8 tercih yaptı ve vakıf üniversitelerini seçti. Koç dışında Bilgi Üniversitesi ile MEF’ten tercilere yer verdi"

"Koç Üniversitesi’ni kazanması şaşırtmadı"

Ertuğrul Özkök, Berberoğlu için, "İnşallah hakkındaki ağır hukuki hata düzeltilir ve buralardan ilk defa bir de arkeolog çıkar..." vurgusu yaptığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım Enis Berberoğlu’nun cezaevinden üniversite sınavına girip Koç Üniversitesi’ni kazanması beni hiç şaşırtmadı.



Ama yine de merak ettiğim ayrıntılar vardı.



Mesela başka hangi tercihleri yaptı, aldığı puan neydi, kaçıncı tercihine girdi? Burs aldı mı?



Eşi Oya Berberoğlu’nu arayıp sınav sonuç belgesini istedim.



İsteğim bilgileri de aldım



Aldığı puan (söz): 325,99106

Yerleştiği yükseköğretim programı: Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)

Burs durumu: Yüzde 50

Tercih sırası: 1



Bunlar ÖSYM’den gelen bilgiler.



Bir de benim öğrendiğim bilgiler var.



Enis üniversite sınavına diğer tutuklu ve mahkûmlarla aynı salonda değil, tek başına, görevli ve kamera kontrolünde girdi.



Gençlerin hakkını yememek için tercihte devlet okullarından tercih yapmadı. 8 tercih yaptı ve vakıf üniversitelerini seçti. Koç dışında Bilgi Üniversitesi ile MEF’ten tercilere yer verdi.



Silivri ve Maltepe’den çok yazar çıktı.



İnşallah hakkındaki ağır hukuki hata düzeltilir ve buralardan ilk defa bir de arkeolog çıkar...

Cezaevinin sınav performansı iyi

Bu yıl sınava giren fen liselilerin yüzde 50’si, Anadolu liselilerin sadece yüzde 30’u, imam hatip liselilerin ise sadece yüzde 15’i bir kuruma yerleştirildi.



Yani Maltepe Cezaevi’nin performansı hiç de fena değil...

Arkeoloji öğrencisi

Enis Berberoğlu’nu çoğu insan sadece gazeteciliği ile bilir.



Çok iyi bir fotoğrafçıdır...

İslam dinini iyi bilir.

Klasik müzikte çok iyi bir “kontrtenor” uzmanıdır.



Ve çok iyi bir kitap okurudur. Özellikle de polisiye ve tarih kitaplarında uzmandır."

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