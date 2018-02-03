Enis Berberoğlu: Kurultay CHP'nin değil Türkiye'nin meselesi

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultay'ına yönelik olarak, "kurultay sadece CHP’nin değil, Türkiye’deki tüm muhaliflerin konusu haline geldi. CHP artık Türkiye’de tek adam rejimine karşı duran herkesin ortak adresi oldu" dedi.

CHP'nin seçmen kitlesinin taleplerini toplama ve sözcülüğünü üstenme sorumluluğunu yüklenmesi gerektiğini vugrulayan Berberoğlu, "CHP’nin, geçen seçimde aldığı oyun iki katına varan seçmen kitlesinin taleplerini toplama, sözcülüğünü üstlenme sorumluluğunu yüklenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin Afrin operasyonuna Kuvayı Milliye ruhuyla destek vermesinin doğal olduğu görüşünü belirten Berberoğlu, " Kurtuluş Savaşı’nda kurulmuş bir parti olarak, CHP’nin Kuvayı Milliye ruhuyla Afrin’deki terörle mücadeleye destek vermesi gayet doğaldır. Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarısı her zaman kamuoyunun verdiği muazzam manevi destek sayesindedir. Ülke topraklarında veya sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik ve polisimiz bu destekle cesaret bulur, dış dünya meseleyi meşru müdafaa olarak algılar" dedi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Berberoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- İstinaf Mahkemesi’nden 13 Şubat’ta karar bekleniyor. Ne bekliyorsunuz?

Maalesef bu işler umuda göre ilerlemiyor. Bu mahkeme benim cezamı esastan bozdu ama dört aydır hükümsüz tutukluluğum sürüyor. Sürekli iyimserlik yoruyor. Bir de heyetin aniden değişmesi var tabii. Dolayısıyla adalet beklentime kısa süreli bir takvim koymak istemem. Amacım doğaldır ki asli görevim olan Meclis’teki işime dönmek, Türkiye’nin bu kritik sürecinde elimden geldiğince katkı vermektir.

- CHP’nin Afrin konusundaki tutumuna dönük iktidardan gelen eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz?

Kurtuluş Savaşı’nda kurulmuş bir parti olarak, CHP’nin Kuvayı Milliye ruhuyla Afrin’deki terörle mücadeleye destek vermesi gayet doğaldır. Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarısı her zaman kamuoyunun verdiği muazzam manevi destek sayesindedir. Ülke topraklarında veya sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik ve polisimiz bu destekle cesaret bulur, dış dünya meseleyi meşru müdafaa olarak algılar. Ancak üzülerek görüyorum ki iktidar son üç-dört senedir izlediği politikaya uygun olarak, bu kez de siyaset ve toplumu kutuplaştırma, ötekileştirme yolunu seçti. Muhtemel bir seçim için böyle bir hataya düşülmesini affedilemez buluyorum.