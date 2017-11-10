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Enis Berberoğlu 1 Aralık'ta istinaf mahkemesinde yargılanacak

Berberoğlu, 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

10 Kasım 2017 20:08

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin bozma kararından rücu ederek, yargılamanın 1 Aralık'ta istinafta yapılmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin Berberoğlu hakkında verdiği bozma kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iade edilmesinin ardından, dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 308. maddesi uyarınca, 2. Ceza Dairesi'nin önceki kararının kaldırılması ve yargılamanın istinafta yapılması için itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Başsavcılığın itirazını yerinde görerek bozma kararından rücu etti ve dosyayı esasa kaydetti. Daire, bu kapsamda Enis Berberoğlu'nun yargılamasının 1 Aralık'ta yapılmasına karar verdi. Daire, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuş ve dava dosyasını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düşmüştü.

Dosya iade edilmişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti.

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