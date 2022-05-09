Enginyurt’tan Erdoğan’ın Suriyeli açıklamasına tepki: Her gün senin değişen fikirlerinle mi boğuşacağız

Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sığınmacıların Milli Güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek “Biz sığınmacıları hem kovacağız hem göndereceğiz. Ülkede can ve mal güvenliğini tehdit ediyorlar, çocuklarımız, kadınlarımız sokağa çıkamaz hale geldi'' dedi.

Enginyurt şunları söyledi:

"Bu sığınmacılar artık namusunuza haysiyetimize saldırıyor, uyuşturucu, kadın kaçakçılığı yapıyor"

"Sayın Cumhurbaşkanı bugün ters taraftan kalkmış. Sığınmacılar için bir gün ‘Göndermeyeceğiz' diyor ertesi gün ‘Göndereceğiz' diyor, sonra 1 milyonunu ‘Göndereceğiz' diyor.

Şimdi de ‘Kovmayacağız' diyor. Sana kov diyen yok zaten Sayın Cumhurbaşkanı… Bu sığınmacılar artık namusunuza haysiyetimize saldırıyor, uyuşturucu, kadın kaçakçılığı yapıyor.

Bir milyonu göndereceğim derken şimdi ne değişti. Her gün senin değişen fikirlerinle mi boğuşacağız. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz, sığınmacıları bu ülkeden hem kovacağız, hem de göndereceğiz."