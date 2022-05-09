T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enginyurt’tan Erdoğan’ın Suriyeli açıklamasına tepki: Her gün senin değişen fikirlerinle mi boğuşacağız

"Demokrat Parti olarak söz veriyoruz, sığınmacıları bu ülkeden hem kovacağız, hem de göndereceğiz"

09 Mayıs 2022 18:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamasına değinen Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir milyonu göndereceğim derken şimdi ne değişti. Her gün senin değişen fikirlerinle mi boğuşacağız. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz, sığınmacıları bu ülkeden hem kovacağız, hem de göndereceğiz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sığınmacıların Milli Güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek “Biz sığınmacıları hem kovacağız hem göndereceğiz. Ülkede can ve mal güvenliğini tehdit ediyorlar, çocuklarımız, kadınlarımız sokağa çıkamaz hale geldi'' dedi.

Enginyurt şunları söyledi:

"Bu sığınmacılar artık namusunuza haysiyetimize saldırıyor, uyuşturucu, kadın kaçakçılığı yapıyor"

"Sayın Cumhurbaşkanı bugün ters taraftan kalkmış. Sığınmacılar için bir gün ‘Göndermeyeceğiz' diyor ertesi gün ‘Göndereceğiz' diyor, sonra 1 milyonunu ‘Göndereceğiz' diyor.

Şimdi de ‘Kovmayacağız' diyor. Sana kov diyen yok zaten Sayın Cumhurbaşkanı… Bu sığınmacılar artık namusunuza haysiyetimize saldırıyor, uyuşturucu, kadın kaçakçılığı yapıyor.

Bir milyonu göndereceğim derken şimdi ne değişti. Her gün senin değişen fikirlerinle mi boğuşacağız. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz, sığınmacıları bu ülkeden hem kovacağız, hem de göndereceğiz."

Cemalenginyurtdemokratpartierdoğansuriyegöçmensığınmamülteci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24