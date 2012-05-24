Enginar, erik ve çilek için son çağrı!



Enginar vakti

Cenk Sönmezsoy – Yemek blog’cusu (cafefernando)

Enginar mevsimi geçmek üzere. Enginar mevsiminin başında, Şemsa Denizsel’in Kantin’de yaptığı enginarlı ve sultani bezelyeli sulu köfteye denk gelmiştim. Tadı damağımda kaldı. Yoksa zeytinyağlısı veya salatası olabilir.



Ege otlarını tadın



Mehmey Yaşin – yemek yazarı

Taze bezelyenin zamanı. Gebze’nin, Eskihisar’ın, Çanakkale ’nin enginarı lezzetlidir. Ege otlarından salatalar bu dönemde en lezzetli salatalardır. Ege Tire’de Kaplan Dağı’nda otların en güzel zamanı. Oradaki küçük restoranlarda bu otları tatmalı.



Asma yaprağının en çıtır günleri



Didem Şenol - Lokanta Maya’nın sahibi

Son demleri olan bugünlerde can eriğinin deyimi yerindeyse suyunu çıkartıyorum. Enginarlı salataya doğruyor, turşusunu kuruyorum.Çıtırlığı ve ekşiliği, salatalara müthiş keyif katıyor. Enginarda Kıbrıs, İzmir derken sonunda Bayrampaşa çıktı. Ufak sakız enginarı dolma yapmak süper keyifli. Bu dönemki asma yaprağını bir daha bulmak zor. En ince ve en çıtır halleri şimdi. Sardalyanın yağlanmasını beklemeden asma yaprağına sarıp ızgarasını yapıyorum. Pazardan kase kase dut alıyorum. Bir, iki haftası var. Havaların ısınmasıyla ocakbaşı sefası için son günler. Pangaltı’daki Adana Ocakbaşı’nı hararetle tavsiye ederim.



Taze bezelye için son fırsat



Ece Aksoy - 9’un sahibi ve aşçı

Kışlık sebzelerin tadı kaçtı. Kereviz, pırasa ve lahana gibi kış sebzeleri kar görmezse yenmez, tatsızlaşır. Hem vitamini hem de tadı olmadığı için bunlara uğramaya gerek yok. Meyvelere gelince, papaz eriğinin süresi geçmeden tadılması lazım, 15 gün sonra piyasada kalmayacak. Bunun dışında taze bezelye ve iç bakla için de son fırsat. Önümüzdeki günlerde mutlaka tüketilmesi gereken yiyeceklerden biri de enginar, tarifi de basit: Altı tane enginara ince ince doğranılarak karıştırılan 1 kilo taze soğan eklenir. Üzerine biraz zeytinyağı, biraz tuz ve biraz şeker karıştırılarak pişirilir. İstenirse içine bir avuç bakla atılarak hem mevsime uygun hem de sağlıklı bir yemek elde edilir.



Morel mantarı, dut ve gül yaprağı



Gönül Paksoy - Yemek yazarı

Çok güzel yeşil kuşkonmazlar var, fiyatları diğer dönemlere kıyasla uygun. Enginar ve enginar sapları da tüketilebilir. İzmir enginarı tercih edilebilir. Bu mevsimde morel mantarı çıkıyor, ‘kuzugöbeği’ de denir. Yöresinde bulabilenler yiyorlardır, İstanbullular Balık Pazarı’ndan edinebilir. Şu sıra dut yaprakları çok güzel, bir hafta içinde tüketilmeli. Yanında ıhlamur ve fındık yaprakları da tercih edilebilir. Çileğin şu ara tam sırası. Kiraz da öyle… Greyfurt alışkanlığı olanlar son demlerini kullanabilir, bitiyor. Kırmızı et sevenler kuzu etini tercih edebilir. Gül yaprakları çıkıyor, pembe renkli, güzel kokulu okka gülü var. Kurutup saklayabilir, gül suyu veya gül reçeli üretebilirsiniz.



Kıtır kıtır şeftali kebabı



Civan Er – Changa’nın şefİ

Bahar kuzularından çıkan gömlek zarı henüz yağlanmadığından incecik inceciktir. Kıbrıslıların şeftali kebabını da lezzetlendirdiği gibi gömlek, etrafını sardığı köftenin üzerinde de eriyip gevreklik kazandırır. Kasabınızdan iyi temizlenmiş kıvırcık kuzu gömleği isterseniz memnun kalırsınız. Kuzu gömleğini sirkeyle suya bastırıp yarım saat dolapta bekletin. Köfteler için soğanları rendeleyin, tost ekmeklerinin içini robotta çekin. Diğer malzemeyle karıştırıp İzmir köftesi büyüklüğünde porsiyonlayıp dolaba koyun. Köfteleri iri kareler şeklinde kesilmiş gömlek parçalarıyla sarın, kısık ateşteki ızgara tavada veya mangalda pişirin. Kıtır olması 15-20 dakika sürer.



Baharın lezzeti oğlak eti



Müge Akgün – Radİkal yazarı

Bahar aylarına denk gelirse misafirlerime naneli, taze soğanlı kapama pişiririm. Kadıköy’deki Çiya’da Musa Dağdeviren de mevsimsel otlarla ve sebzelerle yemekler yapıyor.

Yağları temizlenen kuzu kol dört parçaya bölünür. Tuz, karabiber serpilir. Doğranmış nane ve taze soğanlar karıştırılır. Tencereye taze soğan nane karışımı konur. Etler yerleştirilir. Kalan karışımla etler kapatılır. Kalabalıksanız ve iki kol kullanacaksanız, bu işlem kat kat tekrarlanır. Kısık ateşte su ilave etmeden dört saat pişirilir. Bademli pilavla servis yapılır.

Malzemeler: Bir kuzu ya da oğlak kol, iki demet nane, iki demet taze soğan, bir çay kaşığı tuz, bir tutam karabiber.



Çayın en lezzetli dönemindeyiz



Murat Bozok – Mimolett’in ortağı, şef

Enginarın tam zamanı, bol tüketmek gerekir. Bu dönem kuşkonmazın çıkış zamanı, kuşkonmaz salatası ve çorbası tercih edilebilir. Kendi restoranım dışında Tarihi Karaköy Lokantası’nda bu dönemde bu sebzeler ve salatalar yenebilir. Bodrum Kocadon Restoran’da enginar salatasını ve mevsimsel sebzelerini güzel yaptıklarını söyleyebilirim. Onun dışında çayın üç hasat dönemi vardır. Geçen cumartesi de ilk hasat yapıldı. Çayın ilk hasadı en lezzetli ürünü verir çünkü ilk hasatta bütün kışın mineralini toplamış olan çay toplanır. Bu çayı içmek için en güzel yer de Rize’de Kaçkar Dağı yolunda İbo’nun Yeri.



Peynir sipariş edebilirsiniz



Refika Birgül - Yemek yazarı, aşçı

Çağla bademi bitti bitiyor. Yeşil incir de gelip bitecek, incir reçeli yapma zamanı. O biter bitmez yeşil cevizin zamanı gelecek, başladıktan 10 gün sonra bitecek. Baharı getiren bakla, enginar ve kuşkonmazın tam vakti. İki dönemsel güzel yeşillik var: Biri kuşkonmaz. O da bitiyor. Diğeri sultani bezelye. Fasulye gibi bir bezelye türüdür, çok güzeldir. Balık yasağı başladı. Son bir balık keyfi yapılabilir ama yazın rakı sofralarında mezeye ağırlık vermek gerekiyor. Roka yerini fesleğen, kekik, reyhan gibi kokulu tatlara bırakıyor. Soğan ve sarmısağı taze yemek isteyenler için son ay. Taze sütten peynir yapmanın, peynir sipariş etmenin de zamanı.

Bezelyelerin Sultanı: Füzyon lokantalarında tanıştığım ‘edamame’ isimli bir çeşit fasulye vardır. Fasulyeyi çekirdek gibi çıtlatır, içindeki taneleri yersiniz. Bu tarifi burdan esinlenerek hazırladım. Sultani bezelyelerin baş kısımlarını koparıp, kenarına doğru çekin, çok körpe oldukları halde bazı yerlerinde kılçıklar olabiliyor. Bu şekilde kılçıkları temizleyebilirsiniz. Geniş bir tencereyi yarısına kadar kaynar suyla doldurun. Üzerine suyun geçmeyeceği şekilde kevgir veya buhar aparatı oturtun. Bıdık taneli muhteşem görünümlü bezelyeleri haşlanmak üzere koyup kapağını kapatın. 7-8 dakika içinde renkleri daha da parlayacaktır. Çukur kaplara koyup içine biraz deniz tuzu, arzu ederseniz bir kurutulmuş kırmızı biber parçasını ekleyip afiyetle yiyin.

Malzemeler: 250 gr. sultani bezelye, deniz tuzu, kurutulmuş kırmızı biber



Tekir ve sardalya



Murat Karaduman - şef

Mora Grup olarak X Restaurant, İstanbul Modern Restaurant, Borsa Boğaziçi, Borsa İstinyePark, Kandilli Borsa ve Masa Restaurant’da hizmet veriyoruz. X’teki zeliş üzümü ve arpacık soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sardalyayı, Boğaz’ın en derin noktasında oltayla tutulan tekiri ve deniz ürünleriyle doldurulmuş, domatesli soslu kalamar dolmasını şiddetle öneririm.

Taze taze yemenin tam zamanı!

*Enginar

*Sultani bezelye

*Can erik

*Kuşkonmaz

*Soğan

*Sarmısak

*Asma yaprağı

* Çağla bademi

* Morel mantarı

* Bakla

* Çilek

* Dut yaprağı

* Gül yaprağı

* Kuzu eti

* Oğlak eti