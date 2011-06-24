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Spor

ENGİN İPEKOĞLU İLE ŞENOL USTAÖMER SERBEST İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 17:57

-ENGİN İPEKOĞLU İLE ŞENOL USTAÖMER SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milli Takım Antrenörleri Engin İpekoğlu ile Şenol Ustaömer, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. İpekoğlu ve Ustaömer, soruşturmayı yürüten Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu tarafından sorgulandı. Sorgularının ardından Savcı Köroğlu tarafından serbest bırakılan İpekoğlu ve Ustaömer, daha sonra adliyeden ayrıldı.  Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen diğer 36 kişinin savcılıktaki işlemleri ise sürüyor. 

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