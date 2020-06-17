Engin Günaydın: Normal hayatım karantinaymış

Salgın nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için destek kampanyası başlattı. Sinemaya destek için canlı yayına katılan sanatçılardan biri olan Engin Günaydın, “Foça’dayım ve İstanbul’a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" dedi.

Beyoğlu Sineması için “#Sayenizde” kampanyasıyla sinema müdavimlerine “Beyoğlu Sineması’nda kalalım, her şeye rağmen sizin #sayenizde hep birlikte olalım” çağrısı yapıldı. Destek için “Beyoğlu’nda Bir Gece” adlı yayınına Demet Akbağ, Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Onur Saylak ve Serkan Keskin katılırken yönetmen Ozan Açıktan da moderatörlüğü üstlendi. Konuklar arasında olması beklenen Ozan Güven, gıda zehirlenmesi nedeniyle yayına katılamadı. Güven’in evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Yayında konuşan Engin Günaydın: “Foça’dayım ve İstanbul’a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum. Beyoğlu Sineması’na çok gidiyordum. Günde üç film izlerdim. Babam 3 ayda bir para gönderirdi. Bir haftalık film partisi yapardım. O günler benim için sanki yağmurlu, bulutlu bir hava gibi kendi kendime düşünceli olduğum zamanlardı.” dedi.