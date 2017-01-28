Engin Cezzar hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar 81 yaşında hayatını kaybetti. Cezzar, 2011 yılında geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.
Geçen yıl Hürriyet gazetesine konuşan Gülriz Sururi, eşi Engin Cezzar’ın hastalığını şöyle anlatmıştı:
“Afazi. Kalbiyle ilgili bir ilaç alıyordu, bir kan inceltici. Kimseye bir şey söylemeden 15 gün bırakmış ilacı. Ve tabii ne oldu? Beynine pıhtı attı. Böyle bir şey yok, yazıyor her yerde, ’15 gün içmezsen, yüzde 90 felç olursun’ diye. Oldu..."
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan ve yöneten Cezzar, 1935 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu. “Hamlet” rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.
Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, “Kaldırım Serçesi” adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Eşi Gülriz Sururi’nin yazdığı “Ayşe Opereti”ni yönetti.
Rol aldığı bazı oyunlar
Kız Tavlama Sanatı : Rebecca Gilman - Talimhane Tiyatrosu - 2008
Ayak Takım Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Teneke : Yaşar Kemal - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
Otello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yönettiği bazı oyunlar
Ayşe Opereti : Muhlis Sabahattin - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 2005
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998
Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Budala : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yalan Dünya (oyun) : Haldun TanerUmur BugayFerhan Şensoy - Devekuşu Kabare - 1976
Yalan Dünya (oyun) : Haldun TanerZeki AlasyaUmur BugayFerhan Şensoy - Gülriz Sururi - Deve Kuşu Kabare - 1975
Morfin (oyun) : M. Vincente Gazze - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1974
Kapan : Lucille Fletcher - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1973
Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972
Evet, Evet, Evet : Alfonso Passo - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972
Biz Kadınlar : Otto Leck Fischer - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972
Güneş de Batar : Frank Gilroy - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 197
Ağustos Böceği : Alfonso Passo - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1971
Filmografi
Sağır Oda - 2006
Abdülhamit Düşerken - 2002
Hızır Bey - 2000
Kaldırım Serçesi - 1989
Keşanlı Ali Destanı - 1988
Bay Alkolü Takdimimdir - 1981