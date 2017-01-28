Engin Cezzar hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar 81 yaşında hayatını kaybetti. Cezzar, 2011 yılında geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

Geçen yıl Hürriyet gazetesine konuşan Gülriz Sururi, eşi Engin Cezzar’ın hastalığını şöyle anlatmıştı:

“Afazi. Kalbiyle ilgili bir ilaç alıyordu, bir kan inceltici. Kimseye bir şey söylemeden 15 gün bırakmış ilacı. Ve tabii ne oldu? Beynine pıhtı attı. Böyle bir şey yok, yazıyor her yerde, ’15 gün içmezsen, yüzde 90 felç olursun’ diye. Oldu..."

Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan ve yöneten Cezzar, 1935 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu. “Hamlet” rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, “Kaldırım Serçesi” adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Eşi Gülriz Sururi’nin yazdığı “Ayşe Opereti”ni yönetti.

Rol aldığı bazı oyunlar

Kız Tavlama Sanatı : Rebecca Gilman - Talimhane Tiyatrosu - 2008

Ayak Takım Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Teneke : Yaşar Kemal - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Otello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği bazı oyunlar

Ayşe Opereti : Muhlis Sabahattin - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 2005

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998

Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Budala : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yalan Dünya (oyun) : Haldun TanerUmur BugayFerhan Şensoy - Devekuşu Kabare - 1976

Yalan Dünya (oyun) : Haldun TanerZeki AlasyaUmur BugayFerhan Şensoy - Gülriz Sururi - Deve Kuşu Kabare - 1975

Morfin (oyun) : M. Vincente Gazze - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1974

Kapan : Lucille Fletcher - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1973

Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972

Evet, Evet, Evet : Alfonso Passo - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972

Biz Kadınlar : Otto Leck Fischer - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1972

Güneş de Batar : Frank Gilroy - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 197

Ağustos Böceği : Alfonso Passo - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - 1971

Filmografi

Sağır Oda - 2006

Abdülhamit Düşerken - 2002

Hızır Bey - 2000

Kaldırım Serçesi - 1989

Keşanlı Ali Destanı - 1988

Bay Alkolü Takdimimdir - 1981