Engin Ardıç yalan söylüyor ve Mehmet Bozışık'a hakaret ediyor

Zafer Aydın, Muzaffer Demirci , Erhan Kaplan, Erdoğan Aydın , Cemal Polat, Aziz Çelik
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç 23 Ağustos 2010 tarihinde Sabah gazetesinde yayınlanan “Korkma yavrum, öcü değil, yalnızca sandık... Isırmaz!”
başlıklı yazısında ülkemizin emektar komünistlerinden Mehmet Bozışık’a (Boz Mehmet) hakaret etti. Engin Ardıç Mehmet Bozışık hakkında düpedüz yalan ve tahrifat dolu şu satırları yazdı: “Bir zamanlar ‘Boz Mehmet’ diye bir adam vardı, ‘eski tüfeklerden’, gizli TKP üyesi, sıkı komünist. Boz Mehmet aynı zamanda bir fabrikatördü. İzmir'de fabrikası vardı.
İşçiyi de üç otuz paraya çalıştırırdı. İşçiler zam istedikleri zaman da onlara şöyle derdi: ‘Acele etmeyin... Yakında devrim patlayacak...
O zaman bu fabrika zaten sizin olacak... Şimdilik dayanın...’
Bu tür yaratıklar beni hep çok eğlendirdiler. Durup durup beni haklı çıkardıkları için de aslında onlara teşekkür borçluyum.”
Ardıç hakaret etmek için yalan uydurmakta sonra o yalana dayanarak hakaraet etmektedir. Ardıç, 1998 yılında yaşamını yitirmiş ve bu yalanlara yanıt veremeyecek bir insana saldırmaktadır. Bozışık, bu iddialara yanıt veremeyeceği için son yıllarında onunla birlikte olan bizler Ardıç’a yanıt veriyoruz:
Ardıç’ın bu satırlarında doğru olan tek şey Bozışık’ın “sıkı komünist” olduğudur. Bunun dışındakı her şey yalandır. Bozışık ömrü mücadele ile geçmiş, işkencelere maruz kalmış ve 16 hapis yatmış, defalarca sürgün cezasına çarptırılmış başı dik bir komünistti. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olan Bozışık, ayrıca Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Sosyalist Birlik Partisi ve Birleşik Sosyalist Parti’de kuruculuk ve yöneticilik yaptı. En hasta olduğu dönemde bile üretkenliğini yitirmedi, anılarını, tecrübelerini Ürün dergisi aracılığıyla yeni kuşaklara iletmeye çalıştı. Ömrünün son günlerine dek, Cumartesi anneleri ile birlikte kayıpların bulunması mücadelesi içinde oldu.
Bozışık ömrü ekonomik sıkıntı içinde geçmiş ve son yıllarında emekli aylığından başka geliri olmayan bir komünistti. Bozışık’ın İzmir’de fabrikası olduğu iddiası yalandır. Bozışık İzmir’de kısa bir süre işçi olarak çalışmış ve İzmir'de olduğu dönemde bir işçi hücresi kurmaya çalışmıştır. Bozışık ömrünün son yıllarını yoldaşlarının desteği ve yardımıyla geçirmiştir.
Küfürbaz Engin Ardıç, Bozışık’ık fabrikatör olduğu yalanının uydurmuş ve ardından onun işçileri üç otuz paraya çalıştırdığını iddia etmiştir. Ardıç yalanla Bozışık ve onun şahsında solcuları, sosyalistleri, komünistleri karalamaya kalkmıştır. Küfürbazlıkta sınır tanımayan Ardıç, Bozışık’a “yaratık” diyerek kendince hakaret etmeye kalkmıştır. Ardıç böylece kafatasçı bir düşünce yapısına sahip olduğunu da ortaya koymuştur.
Engin Ardıç, yıllar önce de Bozışık ve diğer emektar komünistlerle “ömürlerini bir vehme kurban edenler” diye dalga geçmişti. Engin Ardıç gibi küfürbaz ve yalancılar silinip gidecek ama Bozışık bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden insanların gönlünde hep yaşamaya devam edecektir. Kimse bir gün Ardıç gibilerin küfürlerini hatırlamayacak ama ömrünü savaşsız ve sömürüsüz bir dünya idealine adayan Bozışık ve arkadaşları unutulmayacaktır.
Mehmet Bozışık’ı ömrünün son yıllarında tanıyan, ilerlemiş yaşına rağmen mücadele azmine ve gözlerindeki ışıltıya tanıklık eden bizler tahrifat ve yalanlarından dolayı Engin Ardıç’ı kıınıyor ve protesto ediyoruz.
Mehmet Bozışık hakkında yazdığı yalan ve hakaretlerden dolayı Ardıç’ı özür dilemeye çağırıyoruz.
Mehmet Bozışık’ı tanıyan ve bilen insanları, Ardıç’ın ve Sabah gazetesinin aşağıda yer alan e-posta adreslerine tepkilerini içeren mesajlar yollamaya çağırıyoruz.
Engin Ardıç eardic@sabah.com.tr
Yavuz Baydar/Okur Temsilcisi okur@sabah.com.tr
Erdal Şafak/Yayın Yönetmeni erdal.safak@sabah.com.tr