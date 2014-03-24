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Engin Altan Düzyatan'dan evlilik teklifi sürprizi

Engin Altan Düzyatan, geçen ay İzmir'de aile arasında nişanlandığı Neslişah Alkoçlar'la, bu kez arkadaşlarının da katıldığı bir törenle ikinci kez yüzük taktı

24 Mart 2014 12:01

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, arkadaşlarına verdiği davette, nişanlısı Neslişah Alkoçlar'ın önünde diz çöküp romantik bir şekilde evlilik teklifinde bulundu.

Ünlü oyuncu, Düzyatan Ailesi ile Alkoçlar Ailesi'nin de hazır bulunduğu töreni, Beyoğlu'ndaki evinde düzenledi. Romantik anlara sahne olan geceye Düzyatan'ın diz çökmesi damga vurdu.

Düzyatan, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu, aldığı "Evet" yanıtı alkışlarla karşılandı. Çift, daha sonra mutluluk pozları verdi. Sevgililer, tüm gece tebrikleri kabul etti.

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