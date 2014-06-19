Engin Alan'ın tahliyesi istenecek

Engin Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı, gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Haksız yere tutuklanan insanların haklarının tescilidir" dedi.

DHA'da yer alan haber şöyle:

Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Avukat Nacak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı, gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Haksız yere tutuklanan insanların haklarının tescilidir. Müvekkilim 4 yıldır Balyoz Davası'ndan haksız yere ve milletvekili olarak tutuklu" dedi.

Balyoz Davası'ndan aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, DHA'ya Anayasa Mahkemesi'nin son kararını değerlendirdi. Nacak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı, gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Haksız yere tutuklanan insanların haklarının tescilidir. Duruşmaların en başından itibaren dijital belgelerin sahte olduğu tarafımızca ileri sürülmüştür. Sanıkların gösterdiği tanıkların (Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman) dinlenilmemesinin, savunma hakkının açık bir ihlali olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, savunma yaparken devamlı olarak mikrofonlar tarafından gözetlenerek dinlenmemiz, savunma hakkının tam olarak yerine getirilmesini engelleyen bir husus olmuştur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, savunmalarda ileri sürdüğümüz hususların açık bir şekilde kabul edilmesidir" dedi.

"Tümünün beraatlerine karar verilmesi gerekir"

Avukat Ayhan Nacak, "Sahte belgelerle yargılanan tüm sanıkların, yeniden yargılanma safhası uzatılmadan, çok kısa tutularak, beraatlerine karar verilmesi gerekir. Bu olaya yeteri kadar ilgi göstermeyen, sorumlu olan her kişinin, sanıklardan ve yakınlarından özür dilemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Müvekkili Engin Alan'ın eşi ve kızlarının Anayasa Mahkemesi'nin kararını buruk bir sevinçle karşıladıklarını belirten Avukat Nacak, müvekkilinin 4 yıldır Balyoz Davası'ndan haksız yere ve milletvekili olarak tutuklu olduğunu da ifade etti. Avukat Nacak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek, yarın Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talepli dilekçe sunacağız" dedi.

Ankara Sincan Cezaevi'nde Balyoz Davası'ndan tutuklu bulunan Engin Alan'ın 28 Şubat Davası'ndan tutuksuz olarak yargılanması ise devam ediyor. Engin Alan, cezaevinde kalan tek milletvekili.