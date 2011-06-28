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Politika

ENGİN ALAN'IN KAYDI YAPTIRILDI TBMM (A.A)

28 Haziran 2011 14:27

-ENGİN ALAN'IN KAYDI YAPTIRILDI TBMM (A.A) - 28.06.2011 - ''Balyoz'' davasından tutuklu bulunan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın TBMM'ye kaydı yaptırıldı. Alan'ın mazbatasını ve evraklarını kızı Pelin Çetin ve torunu Aytun Çetin getirdi. Alan ile birlikte bugün TBMM'ye 5 milletvekili kayıt yaptırdı ve toplam kayıt yaptıranların sayısı 505'e ulaştı. TBMM'de kayıt işlemleri devam ediyor. Henüz kayıt işlemlerini yaptırmayan milletvekillerinden 35'ini BDP destekli bağımsızlar, 10'unu ise diğer partili milletvekilleri oluşturuyor.

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