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ENGİN ALAN'IN İTİRAZI DA ÜST MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A)

28 Haziran 2011 15:00

-ENGİN ALAN'IN İTİRAZI DA ÜST MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye isteminin reddine ilişkin itiraz başvurusunu üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Alan'ın avukatlarının, müvekkilin tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın düzeltilmesi, aksi halde tahliye talebinin reddine ilişkin yaptıkları itirazın değerlendirilmesi için dilekçelerinin üst mahkemeye gönderilmesi konusundaki başvurusunu inceledi. Alan'ın  kararın düzeltilmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, tahliye talebinin reddine ilişkin yapılan itirazı incelenmek üzere üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi savcısının, konuya ilişkin mütalaasını bugün hazırlaması bekleniyor. 

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