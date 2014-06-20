Engin Alan ayağının tozuyla TBMM'ye geldi

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasıyla ilgili kararının ardından tahliye edilen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, TBMM'ye geldi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Balyoz davasıyla ilgili verdiği hak ihlali kararının ardından tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, ilk kez Meclis'e geldi. Alan'a kızı Tülin Alan eşlik etti. Alan gazetecilerin, "Geçmiş olsun" sözlerine "Ne geçmiş olsunu, hasta olmadık ki" karşılığını verdi.

Alan, daha sonra MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz ile birlikte kendi odasına geçti. CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler de ziyaret ederek Alan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Makam koltuğuna ilk kez oturdu

Ayak üstü diğer milletvekilleriyle konuşurken gazetecilerin görüntü aldığı sırada Alan'ın, "Milletvekillerimiz, hapishaneye geldiklerinde de fotoğraf çektiriyorduk, fotoğrafların parasını hep ben ödedim" sözleri gülüşmelere yok açtı.

Gazetecilerin makamına oturarak da poz vermesini istemesi üzerine Alan, "Henüz yemin etmedim, şimdi oturmayayım. Daha sonra gelince otururum" dedi. Alan, gazetecilerin ısrar etmesi üzerine koltuğunda poz verdi.

Alan, önümüzdeki hafta Salı günü Meclis'te yemin ederek görevine başlayacağını söyledi. Alan milletvekilleriyle bir süre sohbet ettikten sonra Meclis'ten ayrıldı.