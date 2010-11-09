Engin Alan MHP'de

T24 - Balyoz Darbe Planı çerçevesinde 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan emekli Korgeneral Engin Alan, geçen hafta görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasete atılma teklifini kabul etti.



Alan, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti. Alan, istifa dilekçesinin kopyasını MHP Genel Merkezi’ne faksladı. Alan, “Ben devlet terbiyesi aldım. Bir siyasi parti genel merkezinde o partinin genel başkanıyla görüşme yaptıktan sonra TSKGV Genel Müdürü olarak görevimi sürdüremezdim” dedi. Balyoz davasından 16 Aralık’ta hâkim karşısına çıkacak olan Alan, Abdullah Öcalan ve Şemdin Sakık’ın yakalanması sırasında Özel Kuvvetler Komutanı’ydı.





