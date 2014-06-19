Engin Alan: Hiç kimse olanların yanına kar kalacağını düşünmesin

Anayasa Mahkemesi'nin haklarında 'hak ihlali' yapıldığına karar verdiği Balyoz sanıklarının tahliyeleri başladı.

MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, kaldığı Sincan Cezaevi'nden çıkan Engin Alan, yaptığı açıklamada, "Önce teşekkür ediyorum. Birinci söyleyeceğim şu: Anayasa mahkememiz verdiği bu karar ile iki şey yaptı. Özel yetkili mahkemelerin yaptıkları hukuksuzluklar sonunda yerlerde sürünen Türk yargısının itibarını adına yargı erkini kullandığı Türk halkına iade etti.

İkinci olarak.. Bugüne kadar olan hiçbir şey yok sayılamaz. Eğer yok sayarasak hayatlarını sağlıklarını kaybeden arkadaşlarımıza ihanet olur.

Bu alçaklığı yapan planlayan destekleyen ne kadar namussuz varsa bunlar bu ülkenin vicdanlı onurlu yargıçlarının karşısına oturup hak ettikleri cezayı alana kadar sürecek.

Üçüncü olarak… Biz içerideyken hiçbir şekilde cevap verme imkanımız yokken başta TV’de bir gazetelerde bir anamıza küfür etmeyen utanmazlar dahil herkese sıfatı, mevkii ne olursa olsun söyleyecek sözümüz vardır. Ve zamanı geldiğinde bu sözleri herkes duyacaktır.

Allah ölmüş arkadaşlarımıza rahmet hastalarımıza şifa versin bu zor ve çileli süreçte çile çeken ailelerimiz fedakar avukatlarımız türk milletinin bize inan tüm fetrtler,ine partimizingenel başkanına milletvekillerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."