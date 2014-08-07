Engin Alan: Erdoğan Köşk’e seçilirse, ben hapishaneye geri dönerim

MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, "11 Ağustos sabahı Türkiye farklı bir Türkiye'ye uyandığında bu zatı muhteremi götürüp, Atatürk'ün koltuğuna oturduktan sonra geçmiş olsun hepimize. Ben hapishaneye geri dönerim hiç umurumda da olmaz. Türk milleti tarihi kararlar verme noktasında” ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden çözüm sürecine ilişkin çerçeve yasa tasarısına kadar gündemle ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

Hükümeti eleştiren ve vatandaşları seçimde sandığa çağıran Alan, "11 Ağustos sabahı Türkiye farklı bir Türkiye'ye uyandığında bu zatı muhteremi götürüp, Atatürk'ün koltuğuna oturduktan sonra geçmiş olsun hepimize. Ben hapishaneye geri dönerim hiç umurumda da olmaz. Türk milleti tarihi kararlar verme noktasında" dedi.

Bodrum'da bulunan Alan,MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Engin Alan'ı MHP İlçe Başkanı Asım Başaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosun karşıladı. "Artık ben de yarı yarıya Bodrumlu sayılırım çünkü artık burada bir evim var. Sık sık bir araya geleceğiz" diyerek konuşmasına başlayan Alan, "Bundan 4 yıl önce bizi hapse attılar. Milletimiz teveccüh gösterdi, hapishanedeyken milletvekili seçtiler. 3 yıl milletvekilliğini hapishanede yaptım. Hapishaneden en son çıkan milletvekili olmaktan da onur duyuyorum. Türk milliyetçileri şunu iyi bilsin. Diğerleri de akıllı olsun. Bizi hapis filan hiçbir şey korkutamaz.

Bu ülke bu devlet için ölüm varsa hoş geldi safa geldi. Beni korkutacak kul daha bu yeryüzünde yok. Türkiye Cumhuriyeti 91 yıllık tarihinde hiç olmadığı kadar zor günler yaşıyor. Önümüzdeki süreç ciddi sıkıntılara gebe. Türk milleti geleceğini belirleyecek çok kritik kararlar verme noktasında. Bu kararın ilkini Pazar günü vereceğiz. Bu ülke 12'inci Cumhurbaşkanını filan seçmeyecek.

Bu ülke, bu seçimle geleceğini tayin edecek. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, ülkemizin geleceğine karar vereceğiz. ya 'devleti de, milleti de, partiyi de, hükümeti de ben yönetirim' diyen bir zatı muhtereme buyur bizi güt demeyeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de bir rejim sorunu çıkacak. Türkiye şu anda Anayasasına göre demokratik parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Bunun muhterem böyle yapmıyor ki 'alayınızı yöneteceğim' diyor. Dolayısı ile bir rejim meselesi gündeme gelecek. Ya 1 tane adam herkesi idare edecek ya da kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan demokratik parlamenter rejim devam edecek. Millet buna karar verecek" dedi.

‘Türk milleti tarihi kararlar verme noktasında’

Vatandaşları sandığa gitmeye çağıran Alan, "Oy kullanmamakla bir başka kişiye oy vermek eş değerdir. Bu hafta çok önemli. Nüfusu 1 milyonu geçen Bodrum'dakilerin şu anda yarısının bence kafası karışık. Sandığa gitmeyen sonucuna katlanır. Bizden olanlardan çok, kafası karışık olanlara, bizi nelerin beklediğini anlatmak ve sandığa gitmelerini ikna etmek gerekir. Bugüne kadar bu ülkede 11 Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu seçimin başka bir şey olduğunu anlatmak gerekir. 11 Ağustos sabahı Türkiye farklı bir Türkiye'ye uyandığında bu zatı muhteremi götürüp, Atatürk'ün koltuğuna oturduktan sonra geçmiş olsun hepimize. Ben hapishaneye geri dönerim hiç umurumda da olmaz. Türk milleti tarihi kararlar verme noktasında" diye konuştu.

‘Vatan toprağı, baklava dilimi gibi gidecek’

Çözüm sürecine ilişkin çerçeve yasa tasarısını değerlendiren Alan, "Bunların çözüm, bizim ise ihanet dediğimiz yasa ile 3 yıl sonra meclise girdiğim ilk gün karşılaştım. Dakika bir gol bir. Yasa ne diyor? 'Silah bırakanlar gelsin' diyor. Kaç Mehmetçiğin kanını döktüğü filan önemli değil. Kimin canını yaktığı önemli değil, 'gel' diyor.

Ülkenin bir tarafında devlet yok. Herifler düzeni kurmuş 'adını da koyacağım ben' diyor. Önce 'özerklik' diyor sonra 'Kürdistan' diyecek. Vatan toprağı, hop baklava dilimi gibi gidecek. Yüz kez bunlara söyledim elinde silah olan adamla masaya oturan devlet olmaz. Elinde silah olan adamla masaya oturursan o silah istedikleri an senin kafana dayanır. Adam silah filan bırakmayız diyor" dedi.

Bayrak indirme olaylarını değerlendirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşadığı sıkıntıları medyada veya ekranda konuşmasının doğru olmadığını belirten Alan, bayrak indirme olaylarını hatırlattı. Alan, "Benim bulunduğum ortamda hiç kimse bırakın o bayrağı indirmeyi, o direğe çıkmayı başaramaz. Gereken cevabı alır. Öyle bir şansı olmaz. Direğe elini attığı an iş biter. Ben 50 yıl üniforma giydim. Silahlı Kuvvetleri ne ekranda ne de gazete sayfalarında tartışırım. Ama bugün Silahlı Kuvvetlere komuta edenlere söylenmesi gerekenleri gerektiği şekilde söyledim" dedi.

Konuşmanın ardından MHP'liler Alan'a çiçek verdi. Alan ayrıca, ilçede trafik eylemleri ve etkinlikleri ile tanınan 78 yaşındaki Galip Baran'ın verdiği, üzerinde "Çalışmanın en yücesi Ulus için olanıdır. Kemal Atatürk" yazılı tişörtü giydi.