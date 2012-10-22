Engin Alan, 28 Şubat soruşturmasından tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifade veren ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, savcıların itirazının ardından 28 Şubat Soruşturması'nda da tutuklandı.

“Balyoz Planı Davası”nda tutuklu bulunan Alan, sabah saatlerinde, jandarma eşliğinde Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması'nda, “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek” suçlamaları yöneltilen Alan, TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Hakim Nihal Uslu tarafından sorgulandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin duruşma salonundaki sorguya Alan'ın avukatı Yakup Akyüz de katıldı.Eylül 1996 ile Ağustos 2000 arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı yaptığını ifade eden Alan, atılı suçlamalara ilişkin dönemde, sınır ötesinde, Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüyle macadele ettiğini anlattı.

"Batı Çalışma Grubu'na dair hiçbir çalışmadan haberdar olmadığını” kaydeden Alan, suçlamaları reddetti.

Alan'ın avukatı Akyüz de “müvekkilinin askeri dehası ve vatanseverliğiyle örnek bir isim olduğunu” ifade ederek, “Engin Alan, Türkiye'de ve dünyada sembol isimdir. Böylesine yararlı işler yapmış insanların hakim huzuruna çıkartılıp, sanık statüsüne sokulması bir kayıptır” dedi.

Akyüz, suçlamaları kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

TCK 312. maddeden tutuklandı

Hakim Uslu, ifadenin alınmasının ardından Alan'ın, “üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek” suçlamalarından tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tutuklama kararının gerekçesinde, Alan'ın, 5237 sayılı TCK'nın 312. maddesi, mülga 765 sayılı TCK'nın 147. maddesinde belirtilen eylemleri işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, sevk maddesinde belirtilen eylemler için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları, adli kontrol kararının yetersiz kalacağı ve eylemlerin TCK'nın 100/3 (a) maddesinde sayılan katalog suçlardan olmasının dikkate alındığı kaydedildi.

Alan'ın, 7 gün içinde karara itiraz edebileceği de tutanakta yer aldı.

28 Şubat Soruşturması'nı yürüten savcılar, soruşturma kapsamında ifadesini aldıktan sonra tutuklama talebiyle sevk ettikleri Alan'ın nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu.

İtirazı, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce karara bağlayan mahkeme, “atılı suçun niteliğini” dikkate alarak, Alan hakkında “yakalama kararı” çıkartmıştı.

MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Alan, halen Balyoz Planı Davası'nın tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.

'Yassıada mahkemelerini geçti'

Engin Alan'a destek için eşi Emine Nevin Alan ve bazı MHP'li milletvekilleri de Ankara Adalet Sarayı'na geldi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri yaptığı açıklamada, Alan ile görüştüğünü, moralinin iyi olduğunu söyledi.

Engin Alan'ın kendisine Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu sorduğunu ve “Umarım geri dönüşü imkansız kararlar alınmaz” dediğini ifade eden Yeniçeri, “Alan ile zor görüştüm. Olağanüstü bir güvenlik var. Burası Yassıada mahkemelerini geçti” değerlendirmesinde bulundu.