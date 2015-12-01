Engin Alan 1 milyon 363 bin lira tazminat kazandı

Balyoz davası kapsamında 3 yıl 8 ay tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan'a 63 bin 650 lira maddi, 1 milyon 300 bin lira da manevi olmak üzere 1 milyon 363 bin 650 lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Engin Alan'ın avukatı Erhan Tokatlı katıldı. Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, mütalaasında Alan'ın sahte delillerle gözaltına alındığını, deliller ve bilir kişi raporlarıyla da mağduriyetinin ispat edildiğini belirtti. Türközmen, mahkemenin takdir edeceği tazminatın Alan'a ödenmesini talep etti.

Mahkeme, yargılamanın bittiğini, davanın kısmen kabulü kısmen de reddine karar verildiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Afak İlleez, Alan'a 63 bin 650 lira maddi, 1 milyon 300 bin lira da manevi olmak üzere 1 milyon 363 bin 650 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

"İnsani acısını yaşayamadı"

Alan'ın avukatı Erhan Tokatlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklu kaldığı sürede 5 yakınını kaybettiğini, bunlardan bazılarının cenaze törenlerine katılmadığını söyledi.

"Engin Alan, insani acısını yaşayamadı, cezaevinde tecrit edildi" diyen Tokatlı, şunları kaydetti: "Dört yıllık milletvekili döneminin 3 yıl 1 haftasını cezaevinde tutuklu geçirdi. Dava dilekçemizde de belirtiğimiz gibi Alan ile aynı dönemde seçilen tutuklu 8 milletvekili kendisinden önce tahliye edilmişti. Milli irade hiçe sayıldı, yasama görevi yapması engellendi. Müvekkilime yönelik ciddi bir ayrımcılık, ötekileştirme yapıldı. Balyoz yargılamasını yapan polisler, bilirkişiler, özel yetkili savcılar, hakimler ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu şahısların çoğu yurt dışına kaçtı. Bazılarının ise Paralel Devlet Yapılanması kapmasında yargılanması devam ediyor. Allah onlara da ömür versin, bizim yargılandığımızı gördüler. Biz de onların bağımsız, tarafsız Türk adaleti tarafından yargılanıp cezalarını çektiklerini görmek istiyoruz."

Eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, "Balyoz Planı davasında hak ihlali yapıldığı" gerekçesiyle açtığı davanın dilekçesiyle 175 bin lira maddi, 2 milyon 325 bin lira manevi tazminat talep etmişti.