Engin Akyürek, Emmy'ye aday

Televizyon dünyasının Oscar'ları kabul edilen Emmy Ödülleri'nin uluslararası versiyonunda bu yıl "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Engin Akyürek finale kaldı. Akyürek, Uluslararası 'Emmy TV Ödülleri'nde finale kalan ilk Türk erkek oyuncu oldu. Akyürek'in 'Kara Para Aşk'taki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün, '20 Dakika' dizisindeki performansıyla geçen sene Türkiye'nin ilk Uluslararası Emmy adayı oyuncusu olmuştu.

Amerika dışında yayınlanan televizyon programlarının en iyilerinin seçileceği 43.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Engin Akyürek, Ay Yapım imzalı 'Kara Para Aşk' dizisinde sergilediği performans ile yarışacak.

Her yıl Cannes'da gerçekleştirilen dünyanın en prestijli televizyon etkinliği MIPCOM'da açıklanan adaylar arasında Akyürek; Brezilyalı aktör Emilio de Mello ('Psi'), Hollandalı aktör Maarten Heijmans 'Ramses' ve İngiltere'nin son yıllardaki en iyi dizilerinden 'Black Mirror'ın 'White Christmas' bölümünde rol alan başarılı aktör Rafe Spall ile yarışacak.

Emmy Ödülleri bu yıl 23 Kasım 2015 tarihinde New York'ta gerçekleşecek.

Akyürek, geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.