T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Engin Akyürek, Emmy'ye aday

Akyürek, Uluslararası 'Emmy TV Ödülleri'nde finale kalan ilk Türk erkek oyuncu oldu

02 Kasım 2015 23:35

Televizyon dünyasının Oscar'ları kabul edilen Emmy Ödülleri'nin uluslararası versiyonunda bu yıl "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Engin Akyürek finale kaldı. Akyürek, Uluslararası 'Emmy TV Ödülleri'nde finale kalan ilk Türk erkek oyuncu oldu. Akyürek'in 'Kara Para Aşk'taki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün, '20 Dakika' dizisindeki performansıyla geçen sene Türkiye'nin ilk Uluslararası Emmy adayı oyuncusu olmuştu.

Amerika dışında yayınlanan televizyon programlarının en iyilerinin seçileceği 43.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Engin Akyürek, Ay Yapım imzalı 'Kara Para Aşk' dizisinde sergilediği performans ile yarışacak.

Her yıl Cannes'da gerçekleştirilen dünyanın en prestijli televizyon etkinliği MIPCOM'da açıklanan adaylar arasında Akyürek; Brezilyalı aktör Emilio de Mello ('Psi'), Hollandalı aktör Maarten Heijmans 'Ramses' ve İngiltere'nin son yıllardaki en iyi dizilerinden 'Black Mirror'ın 'White Christmas' bölümünde rol alan başarılı aktör Rafe Spall ile yarışacak. 

Emmy Ödülleri bu yıl 23 Kasım 2015 tarihinde New York'ta gerçekleşecek.

Akyürek, geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

 

ETİKETLER

engin akyürekemmy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24