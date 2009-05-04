'Engelsiz Aslanlar' unvanı bırakmadı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Zwickau takımını 82-73 yenerek, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.





Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında, Alman rakibi RSC Rollis Zwickau'u yenerek geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyon oldu ve unvanını korudu.



Almanya'nın Wetzlar kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında evsahibi ülkeden RSC Rollis Zwickau ekibiyle karşılaşan Galatasaray, rakibini 9 sayı farkla 82-73 yenerek adını geçen sezonun ardından bir kez daha zirveye yazdırdı.



RSC Rollis Zwickau takımıyla (B) Grubu'nda da eşleşen, ancak gruptaki maçı 72-60 yitirerek grup ikinciliğiyle yetinen Galatasaray, finalde bir kez daha karşısına çıkan rakibine ilk çeyrekte (21-19) ve devrede (42-39) boyun eğmesine karşın, özellikle 3. periyotta ortaya koyduğu etkili oyunla son çeyreğe 55-49 önde girdi ve maçı da 82-73 kazanmasını bildi.



Sarı-kırmızılı takımda, 28 sayı ve 6 ribauntla Petr Tucek, 22 sayı ve 10 ribauntla Justin Eveson ve 17 sayıyla Matt Scott, final maçının en etkili isimleri oldular.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu üstüste 2. kez kazanan Galatasaray, geride kalan sezonda Kıtalararası Şampiyonluk Kupası'nı da Türkiye'ye getirerek büyük başarıya imza atmıştı.



