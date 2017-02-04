Engelsiz Aslanlar, rahat kazandı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague-1 Kupası eleme grubu ikinci maçında Le Cannet ile karşılaştı. Baştan sona rahat bir mücadele sergileyen Engelsiz Aslanlar, mücadeleden 59-36 galip ayrılarak turnuvada yenilgisizliğini sürdürdü.
Çeyrek sonuçları:
1. Çeyrek: 15-15
2. Çeyrek:20-2 (35-17)
3. Çeyrek: 12-10 (47-27)
4. Çeyrek: 12-9 (59-36)
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, turnuvanın üçüncü maçında BG Baskets Hamburg ile karşılaşacak. Mücadele 04.02.2017 Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak.