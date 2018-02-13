Engellinin telefonunu kapkaç anı kamerada

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, bedensel engelli A.C.\'nin cep telefonunu kapkaç yapan şüpheli, polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 740\'ıncı Sokak üzerinde, 1 Şubat\'ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bedensel engelli A.C., bir arkadaşıyla konuştuğu sırada arkasından yaklaşan kapkaççı, cep telefonunu elinden alıp, hızla uzaklaştı. A.C.\'nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Polis, A.C.\'nin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişinin İ.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, önceki gün polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., polisteki ifadesinin ardından aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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