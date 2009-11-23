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Yaşam

'Engellilerin sokağa çıkma hakları'

Hürriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Yılmaz, "Engellilere normal yaşam hakkı sağlamayı hedefleyen kanunlara ihtiyacımız var" dedi.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Hürriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Yılmaz, engelli İtalyan yönetmen Locatelli'nin Bursa'da yaşadığı zorluklara ilişkin haberden yola çıkarak, "Engellilere normal yaşam hakkı sağlamayı hedefleyen kanunlara ihtiyacımız var" dedi.  Türkiye'de engellilere yatırımın, oy getirecek bir hareket olarak görülmediğine dikkat çeken Yılmaz'ın "Engellilerin sokağa çıkma hakları" başlıklı bugünkü (23 Kasım 2009) yazısı şöyle:


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa İpek Yolu Film Festivali ödül töreninde çekilmiş bir fotoğrafı www.t24.com.tr haber sitesinde gördüm.

Festivalde jüri özel ödülünü kazanan İtalyan yönetmen Mikro Locatelli’nin “kırmızı halıdan geçerek” salona girişini gösteren bir fotoğraf! Locatelli engelli bir yönetmen. Törene tekerlekli sandalyesi ile gelmiş, ancak ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bursa’da da engelliler yok sayıldığı için merdivenleri “karga tulumba” yöntemiyle aşabilmiş.

Locatelli “Venedik dışında katıldığım film festivallerinde hep böyle oluyor. Kırmızı halıda yaşadığım zorluklar umarım ilgililer tarafından görülmüştür. Bu sorunun giderilmesi için belki bu durum dikkate alınır” diyor.


Onun iyimserliğine katılamayacağım. Engellilere normal bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlayan bunca kampanyaya rağmen değişen bir şey yok, çünkü belediyelerimizin bu konuda harekete geçmekte çok zorlandıkları açık. Medeni memleketlere gittiğimde sokaklardaki engelli sayısının çokluğu dikkatimi çeker hep. Bunun nedeni o ülkelerdeki engelli sayısının bizdekinden fazla olması değil.


Engellileri evlerine hapsolmaktan kurtaran çözümler sayesinde olabiliyor bu. Bizde ise belediyeler, bu işle uğraşmayı toplumsal kampanyalar dönemi dışında hatırlamıyorlar bile.


Büyük olasılıkla engelliler için yatırım yapmayı oy getirecek bir hareket olarak görmemelerinden kaynaklanıyor bu.


Belli ki engellilere normal yaşam hakkı sağlamayı hedefleyen kanunlara ihtiyacımız var.

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