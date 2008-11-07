'Engellilere tecavüz bile ediyorlar'

Türkiye, York Düşes'i Sarah Ferguson’un yetimhanelerde kamerayla çektiği görüntüleri konuşurken, söz konusu Saray Çocuk Yuvası ile ilgili çok daha ağır ve dehşet verici bir iddia yuvanın eski bir çalışanından geldi: Orası işkence merkeziydi, bir kıza tecavüz edildi.York Düşesi Sarah’ın, Saray Çocuk Yuvası’nı gözler önüne seren fotoğrafları yeni iddiaları beraberinde getirdi. Yuvada eğitici olarak çalışıp emekli olan Aysel Akbaba, engelli çocuklarakötü muamele yapıldığını doğruladı. Akbaba, “Hatta çocuklara tecavüz ediliyordu. Orası bir işkence merkezi” dedi.Saray’da eğitici olarak çalıştıktan sonra emekli olan Aysel Akbaba Bugün gazetesine yaptığı açıklamalarda Ferguson’un iddialarına destek verdi.Sarah Ferguson’un Ankara Saray Engelli Merkezi ve İstanbul Zeytinburnu Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek yaptırdığı gizli çekimlerin ‘doğru olduğunu savunan Akbaba, “Orası rehabilitasyon merkezi değil, işkence merkezi’ dedi.Engelli çocukların tuvaletleri gelmesin diye aç bırakıldığını iddia eden Aysel Akbaba’nın çalıştığı günlerle ilgili anlattıkları tüyler ürpertici:“Hepsi değil ama bazı personel bunu yapıyordu. Çocukların mamaları kanallara dökülüyordu. Sağır ve dilsiz B. İsimli kıza bir personel tarafından tecavüz edildi. Kız hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Bu iddia DNA testiyle de ispatlandı. Ancak personel ceza bile almadı sadece başka kuruma gönderildi.Bebek Atatürk çocuk yuvasına verildi, kim bilir belki evlatlık verilmiştir. Personel tarafından çocuklar dövülüyor sonra da birbirleriyle kavga etmişler diye revire gönderiliyorlardı. Engelli çocuklar birbirlerine banyo yaptırıyordu. Banyo da sıcak su da kullanılmıyordu.”