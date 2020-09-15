Engellilere tanınan ÖTV muafiyetinde tavan fiyat güncellenmedi, fiyatlar bir anda 40 bin TL arttı

ÖTV zamlarında engelli vatandaşlara otomobil alımında tanınan ÖTV muafiyeti için 303 bin 200 TL’lik tavan fiyat güncellenmedi. Geniş ve yüksek araca ihtiyacı olan birçok engelli 40 bin TL’yi aşan zamla karşılaştı.

Sözcü’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre, 30 Ağustos'ta getirilen yeni ÖTV zamları engelli vatandaşlara da yansıdı.

Türkiye'de engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabiliyorlar. Önceki düzenlemede alınacak olan otomobilin değerinin ise motor silindir hacminden bağımsız olarak ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 303 bin 200 TL'den fazla olmaması gerekiyordu. Böylece engelli vatandaşlar, 303 bin 200 TL değerinde bir araca 189 bin 500 TL'ye sahip olabiliyordu.

Ancak ÖTV zamları sonrası 303 bin 200 TL'lik bir aracın fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde artınca araçların kaporasını veren ve gelmesini bekleyen engelliler şok yaşadı. Ya bu farkı ödeyecekler ya da bir alt sınıfta otomobil almak durumunda kalacaklar. Sektör yetkilileri bu kişilerin siparişlerinin yolda olduğunu belirterek, “Kapora verip bekleyenler var. ÖTV baremi nedir, tavan fiyat nedir anlatamıyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın istediği orta sınıftaki SUV'ların tamamı takıldı bu tavan fiyata. Gerçekten çok mağdur oldular. 2-3 aydır parasını verdiği, hayali kurduğu araçları alamayacakları için hem üzgün hem de gerginler. Bunun için bu tavan fiyatın muhakkak güncellenmesi gerekiyor” dedi.

Hangi şartlar aranıyor?

ÖTV muafiyeti, vücudunda belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşların faydalanabileceği bir hak. Muafiyetli satış için engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilirler. ÖTV indiriminden faydalanmak için ise engel oranı en az yüzde 40 olmalı.

Araç sahibinin aracı kullanmasının mümkün olmaması durumunda, üçüncü dereceye kadar yakınları B sınıfı ehliyet sahibi olması koşuluyla bu araçları kullanabilirler.