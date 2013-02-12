Engellilere öğretmenlik, yaşlılara ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Başbakan Tayyip Erdoğan, görev malülleri ile harp gazilerinin yakınlarına ücretsiz toplu ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz tren ve deniz ulaşımı ve engellilere yönelik istihdam sağlayacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, engelli öğretmenlerin atamasının yapılacağını duyururken, il içi özür gurubu atamalarının da şubat ayı içinde tamamlanacağını belirtti.

Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında siyasi değerlendirmeler dışında bir dizi sosyal iyileştirmenin sözünü verdi. Erdoğan'ın parti grubunda yaptığı konuşma özetle şöyle:

Başbakan Tayyip Erdoğan, görev malülleri ile harp gazilerinin yakınlarına ücretsiz toplu ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz tren ve deniz ulaşımı ve engellilere yönelik istihdam sağlayacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, engelli öğretmenlerin atamasının yapılacağını duyururken, il içi özür gurubu atamalarının da şubat ayı içinde tamamlanacağını belirtti.

Toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli yararlanma hakkı, belli kişilere sağlanıyordu. Bu alanda yeni bir düzenleme yaptık. Buna göre; vazife malülleri ve harp gazilerinin çcukları, eşleri ve anne-babaları da toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar. Ağır engelli kardeşlerimizin yanında bir de refakatçi bu hizmetten istifade edebilecek. 65 yaş üzerinde vatandaşlarımız demiryollarında ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebilecekler. Tüm Türkiye için geçerlidir bu ve saat sınırlaması yok. Dostlar arasında, kardeşler arasında, akrabalar arasında, dede ile torun arasında ulaşım engellerini artık kaldırıyoruz ve bu şekilde sevenleri biribiriyle kavuşturuyoruz.

Engelli kardeşlerimizin istihdamını AK Parti olarak her zaman çok önemsedik. Kamudaki engelli istihdamını beş kat artırdık. Bu ülkede engelli kardeşlerimizin yanında kim var; AK Parti hükümeti var. Çünkü biz 'insanı yaşat ki; devlet yaşasın' görüşünde hareket ediyoruz. 2013 yılında 8 bin 115 engelli kardeşimizi daha kamuda istihdamm edeceğiz.

Müjdelerimiz bitmedi. Engelli öğretmenlerimizle ilgili bir çalışma başlattık. 2012 engelli sınavına giren adayların arasından engel durumu uygun olanları öğretmen olarak atayacağız. Engelliler de bal gibi öğretmen olur, hem de çok iyi öğretmen olur.

Engellilerle ilgili bir adım da onların eğitimiyle ilgili... Aylık masrafı 105 lira olan masraf da tamamen devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu adımın da yine hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu arada dün itibarıyle okullarımızda eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Biliyosunuz bu yıl şubat ayında eş durumu başta olmak üzere mazeret atamalarını yapcağımızı duyurmuştuk. 7 bin civarı öğretmenimiz kadroya yerleştirildi. Bu ay sonuna kadar da il içi özür grubu atamaları yapılacaktır. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum