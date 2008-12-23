Engellilere mesleki sertifika

Kırıkkale’de engelli gençlere meslek kazandırmak amacıyla açılan galoş imalatı kursunda başarılı olan 20 kursiyer, sertifikalarını aldı.



Kırıkkale Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği Kırıkkale Şubesi, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesince, "Üretiyorum-Kazanıyorum" sloganıyla, engelli gençlere meslek edindirmek amacıyla açılan galoş imalatı kursunu başarıyla tamamlayan 20 engelliye, Kırıkkale Belediyesi Ticaret Merkezinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Galoş imalat kursu



Kırıkkale İş-Kur Müdürü Nazım Ulu, törendeki konuşmasında, bu yıl 29 meslek dalında 622 kişiye kurs verdiklerini ifade etti.



Engelli gençlere galoş imalatını öğretmek için açtıkları kursa 20 kişinin katıldığını kaydeden Ulu, "Engelli gençler, 15 gün süren kursta 26 bin galoş üretti. Beş galoş makinesi aldık. Bu makinelerde eğitime devam edeceğiz. Kurslar sayesinde görme engelli gençler iş sahibi oluyor" diye konuştu. Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Ali Danış, meslek edindirme kurslarına verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.



Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bulak ise kursu başarıyla tamamlayan engelli gençlere galoş üretim atölyesi açılmasını istedi.



Altı Nokta Körler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Recep Dağdelen de kursu düzenleyenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 20 engelliye sertifikaları verildi