Engellilere internetten ücretsiz eğitim imkanı

Engelsiz Meslek Eğitim Projesi (EMEP) ile engellilere internet üzerinden ücretsiz meslek eğitimi veriliyor.



Proje ana sponsoru Element Eğitimden yapılan açıklamaya göre, EMEP, engellilere zaman ve mekan olgularından bağımsız olarak interaktif yapıda öğrenim olanağı sunuyor.



Üniversitelerden alınan ders içeriklerinin internet üzerinden animasyon şeklinde sunulduğu projede, öğretim elemanları ile öğrenciler canlı olarak internet üzerinde ders işleyebiliyor.



Projede, eğitim konularının seçilmesi, öğretim görevlilerinin tahsisi ve ders içeriklerinin hazırlanması üniversiteler tarafından yapılıyor.



Proje paydaşı üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi bulunuyor.



Tüm sertifika programları, internet üzerinden Element Eğitim Teknolojilerinin geliştirdiği "Sanal Sınıf" ve "Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımları" ile gerçekleştiriliyor.



Programlara katılmak isteyen engelliler www.engelsizmeslekegitimi.org adresinden on-line kayıt yaptırabiliyor.



