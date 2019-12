Engellilerden hükümete protesto

14 binden fazla üyesi bulunan engelliler.biz Platformu, hükümetin engelli çocukların aldığı özel eğitimin süresini maliyet nedeniyle bir yılla sınırlamayı öngören tasarısını geri çekmesi için protesto kampanyası başlattı.



Hükümetin engelli çocukların eğitim hakkını bir yılla sınırlayan yasa tasarısını protesto eden www.engelliler.biz Platformu, tasarının geri çekilmesi için milletvekilleri ve hükümet üyelerine faks ve e-posta gönderme eylemi başlattı.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) halen Meclis gündeminde bekleyen tasarıyla 2005'te çıkarılan Engelliler Kanunu'nu değiştirmeyi amaçlıyor.



Tasarı, devlet tarafından karşılanan özel eğitim süresini bir yılla sınırlıyor. Hükümet, gerekçe olarak özel kuruluşlardan alınan eğitimin getirdiği mali yükü ve yolsuzluk iddialarını gösteriyor.

Platform adına açıklama yapan Bülent Küçükaslan, 14 binden fazla üye ve destek vermek isteyenlerden şu metni göndermelerini istedi:



İlgili makama,



5378 sayılı kanun ile, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukların özel eğitim kurumlarında eğitim görmeleri, evlerinden çıkıp sosyalleşmeleri, yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler elde etmeleri ve ailelerin omuzlarındaki sorumluluğun bir parça olsun devlet tarafından yüklenilmesi sağlanmıştır.



Ne var ki, yüz bini aşkın çocuğun eğitimini ilgilendiren bu düzenleme, mali yük getiriyor (sosyal devlet nedir?!) ve yolsuzluk yapılıyor (yolsuzluk yapılıyor diye gümrükler, hastaneler kapatılıyor mu?!) gerekçeleriyle bugünlerde iptal edilmek istenmektedir. Öneriyle, çocuklarımızın, yaşamları boyunca sadece 1 (bir) yıl eğitim almaları öngörülmektedir!



11 yıllık zorunlu eğitimi olan, "Haydi çocuklar/kızlar okula" gibi sloganlarla kampanyalar düzenlenen, "her yıl şu kadar yeni okul/derslik açıyoruz" denilerek iftiharla her yerinde boy gösterilen Türkiye Cumhuriyeti’nde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitim haklarının yaşamları boyunca sadece 1 (bir) yıl ile sınırlandırılmak istenmesi ne uluslararası sözleşmelerle, ne Avrupa Birliği standartlarıyla, ne anayasa ile ve ne de vicdan ile bağdaşır.



Bizler, vicdanı olan milyonlar, Hükümetten ve Meclisten şunları talep ediyoruz:



Bu ayrımcı öneri bir an önce Meclis gündeminden düşürülmelidir,

Varolan aylık 6 ila 10 seans eğitim süresi Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmelidir,

Altında imzamız bulunup, yürürlüğe girmesi için Meclis gündeminde sıra bekleyen "Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin eğitim ile ilgili aşağıdaki maddesi bir an önce –ve tümüyle- hayata geçirilmelidir.

Yaşamı kâr/zarar bilançosu gibi algılamayan, başkalarının çektiği sıkıntıları kendisine dert edinen, başkaları için sorumluluk hisseden, bu ülkede yaşayan herkes için eşit eğitim ve yaşam talep eden vicdan sahibi insanların (Başbakanıyla, bakanıyla, milletvekiliyle, bürokratıyla, gazetecisiyle, annesiyle-babasıyla-abisiyle tüm insanların) bu sese kulak vereceğini umuyoruz; bunu bekliyoruz.