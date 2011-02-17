-ENGELLİLERDEN ERDOĞAN'A ''TEŞEKKÜR YÜRÜYÜŞÜ'' ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Engelli ve Engelli Yakınları PLatformu üyeleri, hükümetin kendilerine dönük çalışmalardan ötürü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''teşekkür yürüyüşü'' gerçekleştirdi. ''Teşekkür Eylemi'' kapsamında, Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, büyük bir mektup zarfı şeklinde hazırladıkları ''Gönderen: Engelli ve Engelli Aileleri Platformu, Alıcı: AK Parti İl Başkanlığı'' yazılı pankartı açtı. Düdük çalarak Mithatpaşa Caddesi'nden AK Parti İl Başkanlığına yürüyen aralarında görme ve bedensel engellilerin de bulunduğu grubu, İl Başkanlığı önünde AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Çağatay karşıladı. ''Bu bir teşekkür eylemidir'', ''Duyan kulağımız Başbakan'a teşekkürler'', ''Gören gözümüz, duyan kulağımız, konuşan dilimiz oldunuz. Başbakanımız teşekkürler'' yazılı pankartları açan gruptakiler, yol boyunca taşıdıkları zarf şeklindeki pankartın içinden de büyük bir kağıda yazılı basın açıklamasını çıkardılar. Grup adına açıklamayı okuyan Altınpark Engelliler Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, engelli ve aileleri olarak kendilerine sağlanan kolaylıklardan dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür etmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti. AK Parti hükümeti döneminde, Engelliler Kanunu'nun çıkarıldığını ifade eden Çelik, ''300 bin engelli ailesi ilk defa bir asgari ücret tutarında bakım hizmetinden faydalanmaktadır. 2006'ya kadar 60 bin kişi özel eğitimden yararlanırken, bugün 230 bin kişi bundan yararlanıyor'' diye konuştu. Engellilere ödenen maaşın hem kapsamının hem de miktarının artığını belirten Çelik, üniversitelerde ilk defa ''Özürlü Koordinasyon Merkezleri'' kurulmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çağatay ise eylemden dolayı engellilere teşekkür etti. Böyle bir eylemin Türkiye'de ilk defa düzenlediğini belirten Çağatay, ''Hükümetimiz engellilerin yanında olmaya, engellileri kaldırmaya devam edecektir'' diye konuştu.