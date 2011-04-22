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Politika

ENGELLİLERDEN CHP'YE PROTESTO ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 14:26

-ENGELLİLERDEN CHP'YE PROTESTO  ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Türkiye Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, eski Genel Başkanları ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Turhan İçli'nin üst sıralardan aday gösterilmemesini protesto için parti önünde basın açıklaması yaptı. Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini anımsattı. İçli'nin o gün düzenlenen etkinlikte tarihi bir konuşma yaptığını ve birkaç gün sonra da davet üzerine PM'ye aday olduğunu hatırlatan Koç, ''Sayın İçli'nin TBMM'ye taşınacağı konusunda bir kamuoyu beklentisi yaratıldı. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Etimesgut'ta ziyaret ettiği Engelliler Derneği yöneticilerine Sayın İçli'nin ilk beşte yer alacağını ifade etti. Umutlandık ancak listeler açıklandıktan sonra heyecanımız üzüntüye, umudumuz düş kırıklığına dönüştü'' dedi. Koç, İçli'nin, listenin değiştirilerek seçilecek bir yerden aday gösterilmesini beklediklerini bildirdi.  Sloganlar atan grup üyeleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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