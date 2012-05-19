Engelliler tekerlekli sandalyeyle minibüslere binebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin halkın bütün kesimini kucakladığına işaret ederek "Dolmuşların da tekerlekli sandalyeyi alabilen tarzda olması üzerine arkadaşlarıma talimat verdim" dedi.

"Güzel Esenler Projesi"nin tanıtımında, konuşan Topbaş, tekerlekli sandalye kullanan bütün engellilerin rahat rahat ulaşım araçlarına binmelerini istediğini kaydederek, minibüsçü esnafının da arabalarını yenilerken bu hususa dikkat etmesini istedi.

Artık bu tarzda araçların olduğunu ve bu araçların halka hizmet için kullanılması gerektiğini vurgulayan Topbaş, "Dolmuşların da tekerlekli sandalyeyi alabilen tarzda olması üzerine arkadaşlarıma talimat verdim. Taksiler de böyle olacak. Bu yönde bir çalışmamız var. New York'ta veya Londra'da özürlüler tekerlekli sandalyeyle taksiye binebiliyorlar. Niye benim şehrimde binemesin ki? Burada da rahatlıkla bir taksiyi çevirsin, binsin ve istediği yere gidebilsin. Bu niçin olmasın?" diye konuştu.

Topbaş, mecliste camilerin geçmiş dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığının konuşulduğunu hatırlatarak, "Ana muhalefet partisinin lideri, 'Biz camilere karşı değiliz ki beraberiz' dedi. (CHP'li Meclis üyelerinin) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki cami planlarıyla ilgili katıldıkları hiçbir karar olmadığını arkadaşlarım bana söyledi. Nasıl siz 'camilerden yanayız' dersiniz? Yapılan planlar ortada, cami lejantı konduğu yerlerde destek vermiyorlar. Sonra diyorlar ki; 'biz camiye karşı değiliz' ama karşı olduğunuzu zaten orada karşı oy kullanarak gösteriyorsunuz. Dışarıda başka türlü konuşuyorsunuz"