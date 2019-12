Engelliler konfederasyonu, CHP'yi ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, "engellilerin önündeki en büyük engelin, siyasal iktidar" olduğunu öne sürdü.



Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve beraberindeki heyet, Sakatlar Haftası dolayısıyla TBMM'deki temasları çerçevesinde CHP Grubunu ziyaret etti.



Engelliliğin toplumsal bir sorun olduğuna işaret eden Okay, bunun aşılmasının, çağdaş yaşam standartlarına ulaşılmasının devletin en temel görevleri arasında yer aldığını belirtti.



Okay, bazı engellerin sonradan, bazılarının doğuştan olduğunu ifade ederek, doğuştan engellilikte akraba evliliği faktörüne dikkati çekti. Okay, toplumun, bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Engellilerin önündeki en büyük engel, siyasal iktidardır" dedi.



Özürlüler ve Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanunun, engellilere uygun hale getirilebileceğini anlatan Okay, engellilerin eğitimine yönelik yasal düzenlemeler yapmak ve istihdamlarını arttırmanın, devletin görevi olduğunu söyledi.



Okay, özürlü istihdamı ve verilen maaşın yetersizliğine de değindi.



Sabancı ve Koç örneği



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da engellilerin pek çok sorunu bulunduğunu dile getirerek, sosyal devlet ilkesi gereği, bu sorunların aşılmaya çalışıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, ancak zamanla bu ilkelerin gözardı edildiğini öne sürerek, engellilerin seslerinin ortak ve gür çıkması halinde, iktidarların buna duyarsız kalamayacağını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, engellilere yönelik özel düzenlemelerin Anayasada yer aldığını, engellilerin özel konumda bir grup olduğunu anımsattı.



"Yeterli öğrenci olmadığı" gerekçesiyle Niğde'de körler okulunun kapatıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Peki, İstanbul'dakini niye kapatıyorsunuz? Burası güzel bir yer, rant gerekçesi var. O rant, toplumda bir haksa, bu, orada eğitim görenlerindir" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Sayın Güler Sabancı'nın hastaneye gidip, kuyrukta beklediğini düşünür müsünüz?" diye sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hayır. Telefon eder, yüzlerce doktor gelir. Siz hiç Sayın Rahmi Koç'un, 'bir emekli aylığı olsa...Olmazsa, işsiz kalırsak, ne olacak' kaygısına düştüğünü duydunuz mu? Doğası gereği olmaz. Sadece kendisinin değil, bundan sonraki kuşaklarının da geleceğini güvence altına alacak sermaye birikimine sahip. Sosyal devlet, bu kaygıları taşıyan yurttaşlar için var.



Sizlerin evlerde hapsedilmiş kişiler, ailelerine yük olan kişiler olarak algılanmanızı istemiyoruz. Üretim zinciri içinde, kendisine ve ailesine gelir sağlayan, gelecek güvencesini garanti eden bir modeli yaratmak istiyoruz. Bu modeli el birliğiyle yaratacağız, bu model yaratıldığında toplumda engelliler de haklarına kavuşmuş olacak. "



CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de engellilere yönelik yasanın yeniden gözden geçirilmesi ve görme engellilerinin ders kitaplarının sesli olması gerektiğini savundu.



"Kampanya, skandal"



Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, muhalefetten, soru önergeleri ve yasa teklifleriyle "iktidarı sıkıştırmasını" istedi.



İçli, engellilerin en önemli sorununun 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun olduğunu anlatarak, önceden bu yasanın daha toleranslı uygulandığını söyledi. İçli, engellilerin bu yasa çerçevesinde 90 lira aldığını anımsatarak, 2005'te özürlülere yönelik çıkarılan kanun nedeniyle taramalar yapıldığını ve on binlerce engelliye borç çıkarıldığını, haciz geldiğini belirtti. İçli, gelecek 1-2 yıl içinde de bunun yeniden tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.



Turhan İçli, mevcut kanunda düzenleme yapılması gerektiğini savunarak, engellilerin işsiz olduğu süreç içinde, işe girinceye kadar aylık almalarının sağlanmasını önerdi. İçli, verilen yardımla ilgili düzenlemenin kanundan çıkarılarak, birkaç maddeden oluşacak bir tazminat yasası çıkarılmasını istedi.



Özel eğitim okullarının sayısı ve niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini de dile getiren İçli, "eğitim her engelli aşar" denilirken, diğer taraftan Niğde'de körler okulunun kapatıldığını anımsattı. İçli, "Eğitim Her Engeli Aşar Kampanyası, Gökkuşağı skandalından daha beter bir skandaldır. Daha Gökkuşağı'nın hesabını vermeden, yeni bir kampanyayla milletin karşısına çıkmak, bir ayıptır" diye konuştu.