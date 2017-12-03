ENGELLİLER DENİZE MAYA ÇALIP SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir araya gelen engelliler, yoğurtla denize maya çaldı.

Yaklaşık 100 engelli, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için Kadıköy İskele Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığının dile getirildiği açıklamanın ardından, engelliler ilginç de bir eylem gerçekleştirdi. Nasreddin Hoca kılığına giren bir engelli, sorunlara dikkat çekmek için \"Ya tutarsa\" diyerek denize bir kase yoğurtla maya çaldı. Engellilerin eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Engelli vatandaşların toplanması

-Dernek üyesi bir kişinin konuşması

-Yasemin Öney Cankurtaran\'ın konuşması

-Denize maya çalınması

-Genel ve detaylar