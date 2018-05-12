Engelliler davul zurnayla askere uğurlandı

İSTANBUL, (DHA)- TEMSİLİ olarak askerlik yapacak Bağcılar sakini 20 engelli asker adayı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kına gecesinin ardından davul zurna eşliğinde askere gönderildi. Hasdal Askeri Kışlası’nda 1 gün temsili olarak askerlik yapacak engellilerin uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören ve temsili olarak askerlik yapacak olan 20 kursiyer için “Askere Gidiş Kına Gecesi” düzenlendi. Engelli yakınlarının büyük ilgi gösterdiği kına gecesinde asker adaylarının eline kına yakıldıktan sonra eğlence başladı. Sahneye çıkan Engelliler Sarayı Müzik Kulübü, söylediği türkülerle davetlileri kimi zaman oynattı kimi zaman da duygulandırdı.

Engelliler Müzik Korosu ile halk oyunları ekibinin gösterileri alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan programda ünlü oyuncu Görkem Sevindik de engellileri yalnız bırakmadı. Asker adaylarıyla yakından ilgilenen Sevindik, onlarla beraber eğlenip bol bol fotoğraf çekildi.

“ASKERİ KIYAFETLERİNİ GİYECEK VE ÇAKI GİBİ ASKER OLACAKLAR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada “Bugün burada, vatani görevini yapmayı yürekten arzu edip de engeli sebebiyle gidemeyen 20 kardeşimizi bir gün de olsa peygamber ocağı kabul ettiğimiz asker ocağına uğurlamak üzere toplandık. Komutanları da kalplerini onlar için sonuna kadar açacak. Ne mutlu bizlere ki; her yıl kardeşlerimizin gözlerindeki o heyecana şahitlik ediyoruz. İnşallah sembolik de olsa büyük bir gurur ve istekle engellerini hiçe sayarak askerlik vazifesini ifa edecekler. Askeri kıyafetlerini giyecek ve çakı gibi asker olacaklar. Bizler onları terhis belgeleriyle bekliyoruz” dedi.

Kına gecesinin ardından 20 engelli için bugün uğurlama töreni düzenlendi. Engelliler Sarayı bahçesinde toplanan askerler, “Askerin Kralı Saraydan Çıkar” diye slogan attı. Davul zurna eşliğinde otobüse bindirilen gençler, 1 günlük temsili askerlik yapacakları Hasdal Askeri Kışlası’na gönderildi. Çocuklarını askerliğe uğurlayan aileler duygusal dakikalar yaşadı.

( FOTOĞRAFLI )