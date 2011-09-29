-Engelli sporcu sayısında rekor artış KONYA (A.A) - 29.09.2011 - Badmintondan yelkene, oturarak voleyboldan okçuluğa kadar 14 branşta faaliyet gösteren engelli sporcu sayısında, son 3 yılda rekor düzeyde artış yaşandı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Mustafa Gülpınar, 14 branşta faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ampute futbol, atıcılık, bilek güreşi, halter, okçuluk, masa tenisi, oturarak voleybol, tekerlekli sandalye basketbolu, badminton, tekerlekli sandalye tenis, yelken, yüzme ve kayak branşlarında engelli sporcuların faaliyet gösterdiğini ifade eden Gülpınar, son 3 yılda sporcu sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını söyledi. Gülpınar, kamuoyunda, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun bir sosyal sorumluluk projesi yerine getirdiği gibi yanlış bir düşüncenin hakim olduğunu ancak kendilerinin de diğer federasyonlarla aynı mantıkla çalıştıklarını vurguladi. ''Federasyonumuz ulaştığı sporcu sayısı ve yer aldığı branşlar ile sosyal sorumluluktan çok daha büyük bir işe imza atıyor'' ifadelerini kullanan Gülpınar, şunları kaydetti: ''Diğer federasyonlardan farklı bir iş yapmıyoruz. İşin özünde her zaman spor var. Federasyon olarak büyük bir atılım içerisindeyiz. 2008 yılında 1500 aktif sporcuya sahipken bugün 3 bin 287 sporcuya ulaştık. Sporcu sayısında rekor artış yaşandı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından her sene hangi federasyonun kaç madalya aldığına dair istatistikler yayınlanıyor. Madalya sayısında son iki yıldır 61 federasyon arasında dördüncü sıradayız. Başarı sıralamasında halter, güreş ve tekvando federasyonlarının ardından geliyoruz.'' 2012 Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na götürmeyi garantiledikleri sporcu sayısının 40'a ulaştığına dikkati çeken Gülpınar, ''2008'de engelliler olarak 15 sporcuyla paralimpik oyunlarda ülkemizi temsil etmiştik. 2012 Londra'da 40 sporcu ile mücadele etmeyi garantiledik. Önümüzdeki müsabakalarda alınacak başarılı sonuçlar bu kotanın daha da yükselmesini sağlayabilir. İki olimpiyat arasında sporcu sayısını 3 katına çıkaran tek federasyon biziz. Yine olimpiyat ve paralimpik oyunlarına tek başına en fazla sporcu götürme başarısını gösteren federasyonuz'' dedi. Gülpınar, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda okçulukta dünya şampiyonu olduklarını, Londra'da da başarılı olmamak için hiç bir nedenlerinin olmadığını bildirdi. Federasyon olarak gerekli desteği görmediklerini dile getiren Gülpınar, ''Aldığımız madalya sayısında iki senedir 61 federasyon içinde 4'üncü oluyoruz. Ancak bize ayrılan bütçeye baktığımız zaman 15. sıradayız. Başarımızın karşılığını aldığımızı söyleyemem. Spor Genel Müdürlüğünde yaşanan kadro değişimi bizi umutlandırdı. Bizi yakından bilen bir spor adamı genel müdür oldu. Bundan sonra gerekli desteği göreceğimize inanıyorum'' diye konuştu.