Engelli öğrenciyi darp iddiası

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir veli, engelli çocuğunun öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi.



Hanönü'nde yaşayan Kadir Şenel, Taşköprü'de özel bir rehabilitasyon okulunda eğitim gören zihinsel engelli oğlu Ali'nin 10 gün önce öğretmeni İ.B. tarafından darp edildiğini öne sürdü.



Şenel, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, buradan Kastamonu Dr. Münif İslam Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.



Baba Kadir Şenel, kaburgalarında çatlak ve bir böbreğinde darbeye bağlı zedelenme olduğu bildirilen çocuğun tedavinin ardından rapor verilerek taburcu edildiğini belirtti.



“Çocuğa rapor verdiler”



Öğretmen ve okul hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulunduğunu belirten Kadir Şenel, ''Zihinsel engelli oğlum konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Okuldan bize çocuğu hastaneye götürdüklerini söylediler. Biz de hastaneye gittik. Çocuğumuzu Kastamonu'ya sevk ettiler. Kastamonu'daki doktorlar, çocuğumun kaburgasında çatlak olduğunu, darbe nedeniyle böbreğinde zedelenme meydana geldiğini söylediler. Çocuğa rapor verdiler. Öğretmen ve okul hakkında şikâyetçiyiz'' dedi.



Taşköprü Kaymakamı Ayhan Kartlı da olayı incelediklerini, kontrol amacıyla Kastamonu'ya sevk edilen çocuğun, taburcu edildiğini belirtti. Kartlı, Kastamonu'dan gelecek rapora göre konuyu soruşturacaklarını ifade etti.



