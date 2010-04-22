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Yaşam

Engelli öğrenci servisi çukura düştü

Edirne'de engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Edirne'de engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.


Faika, Raika, Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim ve İş Okulunun engelli öğrencilerini taşıyan Erdem Özkaranlık'ın kullandığı 22 S 0164 plakalı servis minibüsü, Kocasinan Mahallesi 4. Cadde'de, yolun çökmesiyle oluşan ve yağmur sularının birikmesi nedeniyle fark edilemeyen çukura girdi.
 

Minibüs çukura düşerken oluşan sarsıntı nedeniyle korku ve heyecana kapılan 25 engelli öğrenciden 23'ü başka bir araçla okullarına gönderilirken bedensel engelli Yağmur Birlik (10) ve Simge Züle (14) için bir süre tekerlekli sandalye beklendi. Birlik ve Züle de tekerlekli sandalye ile minibüsten alınarak okullarına götürüldü.

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