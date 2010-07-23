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Yaşam

Engelli küçük kızı 'arabası yer kaplıyor' diye minibüsten indirdi

Yalova'da bir minibüs şoförünün, "Arabası yer kaplıyor" gerekçesiyle engelli kızı araçtan indirdiği iddia edildi. Minibüs şoförü hakkında suç duyur

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Yalova'da bir minibüs şoförünün, "Arabası yer kaplıyor" gerekçesiyle engelli kızı araçtan indirdiği iddia edildi. Minibüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Filiz Yıldırımkaya, doğuştan engelli kızı 6 yaşındaki Ceren'le birlikte minibüse binmek istedi.


İddiaya göre şoför R. A, Yıldırımkaya'yı çocuğunuzu kucağınıza alıp arabayı kapatın diye ikaz etti.


Genç kadın çocuğu kucağına alamayacağını söyleyince tartışma başladı. Bunun üzerine iddiaya göre sürücü R. A. anne ve engelli kızını minibüsten indirdi.


Filiz Yıldırımkaya, kendisinin ve kızının onurunu rencide ettiği gerekçesiyle sürücü R. A hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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