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ENGELLİ KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI  BALIKESİR (A.A)

07 Mart 2011 22:29

-ENGELLİ KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI  BALIKESİR (A.A) - 07.03.2011 - Balıkesir'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, olaydan önce dövdüğünü söylediği engelli kızı, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 2. Sakarya Mahallesi Güven Sokak'ta bir kahvehane önünde kavga olduğu ihbarını alan güvenlik güçleri, olay yerine gittiklerinde Cemil Işık'ı (59) karın boşluğundan ve sırtından bıçakla yaralanmış halde buldu.  Yaralı Işık, Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Hüseyin E, (70) güvenlik güçlerince gözaltına alındı.  -POLİS MERKEZİNDE KIZINI DÖVDÜĞÜ SÖYLEYİNCE  Zanlı Hüseyin E'nin polis merkezinde ''Evde özürlü kızım var. Buraya gelmeden önce onu dövmüştüm. Gidip durumuna bakmam gerek'' demesi üzerine güvenlik güçleri, bu kişinin Güven Sokak'taki evine gittiklerinde zihinsel engelli Ayten E'nin (35) cesediyle karşılaştı.  Yapılan incelemeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlenen Ayten E'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Baba Hüseyin E'nin bıçakla yaralama olayını gerçekleştirmeden önce evde yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle kızını sopayla dövdüğünü söylediği öğrenildi.  Eşinden 12 yıl önce ayrıldığı ve kızıyla yaşadığı bildirilen zanlı Hüseyin E'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

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